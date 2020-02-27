Вымирающий, но не сдающийся. Как эволюционируют белые медведи, чтобы выжить

Ежегодно 27 февраля отмечается Международный день белого медведя. Основной целью этого дня является распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к охране самого крупного наземного хищника планеты. Ведь именно этот может стать первой жертвой глобального потепления.

Белые медведи уменьшились в размерах

По приблизительным оценкам ученых, сегодня в мире насчитывается около 20-25 тысяч особей белого медведя. Интересным является тот факт, что предком полярного медведя был бурый медведь. Белый медведь превосходно адаптировался к жизни на Крайнем Севере, среди морских льдов. Они живут на арктическом морском льду. Здесь они охотятся, живут, размножаются и даже обустраивают берлоги. Белые медведи живут в Канаде, США (на Аляске), России, Норвегии (на острове Шпицберген) и Дании (в Гренландии). Канада является домом для большинства белых медведей, примерно трети от всего количества. И белые медведи НЕ живут в Антарктиде у Южного полюса. Там живут пингвины.

Сейчас белые медведи в опасности из-за изменений климата и глобального потепления. Арктический лед тает, ареал обитания этих животных становится меньше. Они зависят от морского льда, который сейчас образуется позднее, тает раньше, это ограничивает время кормления. Летом медведи все чаще выходят к людям и проводят больше времени на суше, где еды существенно меньше, нежели во льдах. Из-за недостатка пропитания медведи стали меньше. Исследования проводились с 80-х годов прошлого века и сейчас ученые утверждают, что хоть белые медведи все еще могут похвастаться внушительными размерами, но их вес уменьшился в среднем на 30-40 килограммов. Особенно это сказалось на самках, которым необходимо накапливать жировые запасы для того чтобы вынашивать и кормить детенышей. Медведицы стали рожать реже и меньшее количество малышей. Медвежата рождаются гораздо меньшего размера, нежели это было в прошлом веке, а это значит, что их шансы на выживание уменьшаются – не все смогут дожить до полутора-двух лет, когда белый медведь становится взрослым и начинает самостоятельную жизнь.

Иэн Стерлинг из Университета штата Альберта рассказал, что, изучая группу медведей в районе Гудзонова залива в ноябре прошлого года, насчитал 107 особей, но всего двух самок с детенышами. Обычно в период размножения количество самок с малышами достигало 20-25 штук.

К тому же эти животные страдают из-за загрязнения мирового океана. Разведка нефтяных и газовых местоположений также угрожает белым медведям. Возникает потенциальный риск разрушения мест обитания, а контакт этих животных с разливами нефти уменьшает изолирующий эффект шерсти медведей: им требуется затрачивать больше энергии, чтобы согреться. К тому же, наглотавшись нефти во время охоты – животные могут отравиться. Не смотря на свои более, чем внушительные размеры, медведи весьма уязвимы: близкий контакт с людьми и их отбросами (да, медведи часто роются на свалках) могут их отравить, нанести непоправимый вред организму, повлиять на способность к размножению.

Фокус собрал интересные факты о белых медведях

Самый крупный хищник

Белый медведь все еще остается самым крупным наземным хищником. Отдельные экземпляры могут весить 800 килограмм, самки весят в два раза меньше. Если взрослый самец станет на задние лапы – то его рост может достигать трех метров.

Белый медведь находится на вершине пищевой цепочки в Арктике. Им угрожают только люди и другие белые медведи. Ранее считалось, что на медведей охотятся касатки, но ученые это не подтверждают.

Всадник айсбергов

У белого медведя – множество имен: викинги называли белого медведя "оленем белого моря", "грозой котиков", "всадником айсбергов" и "моряком льдин". Они считали, что белый медведь имеет силу 12 мужчин и ум – 11-ти. Саамы называли белого медведя "стариком в меховом плаще" и никогда "медведем", боясь обидеть и ненароком призвать его. Инуиты звали его Нанук (уважаемое животное) и Пихокахак (вечно странствующий). В Норвегии и Дании – "ледяным медведем", в Восточной Гренландии – Торнассук (Мастер, помогающий духам).

Белые медведи на самом деле черные. Мех белого медведя по сути не имеет цвета и выглядит белым только потому, что отражает видимый свет. Под всем этим густым мехом их кожа почти черная.

Белые ходоки

Белые медведи одни из лучших путешественников в мире. За месяц медведь может пройти три тысячи километров. Их лапы размеров с тарелку могут достигать 30 сантиметров в поперечнике. Пучки меха между пальцами сохраняют тепло, а на подошвах расположены специальные черные подушечки, называемые папиллы, которые удерживают медведя даже на самом скользком льду. Белый медведь – идеальный пловец. Передние лапы действуют как большие весла, а задними он рулит. Белые медведи могут находится в открытом море несколько дней. Медведи плавают от одного куска льда к другому в поисках добычи. Их широкие передние лапы превосходно подходят для плавания, а задние они используют как руль. Рекордный зафиксированный медвежий заплыв составил 685 км. Медведица проплыла это расстояние по морю Бофорта, плывшая от Аляски к дрейфующим многолетним льдам. Плавание длилось девять дней, за это время погиб ее годовалый медвежонок, а сама медведица потеряла 20% массы тела. Ученые следили за ней с помощью GPS-маячка.

Белые медведи классифицируются как морские млекопитающие. Большую часть своей жизни они проводят на морском льду Северного Ледовитого океана и в самом океане, так что белые медведи являются единственными видами медведей, которых можно считать морскими млекопитающими.

На охоте

Не смотря на свои внушительные размеры и потрясающую выносливость белых медведей нельзя назвать удачливыми охотниками. Они могут учуять тюленя за километр, часами ждать у лунки, пока тот не появится на поверхности, но часто охота не увенчивается успехом. Иногда медведи опрокидывают льдину с тюленями. Но с моржами они могут справится лишь на суше. Медведи не брезгуют падалью, едят птиц, разоряют их гнезда и подъедают хилую растительность, которая сумела вырасти на крайнем Севере. Но если охота все же была успешной, то часть добычи белые медведи прячут. Правда, это свойственно далеко не всем. Ученые выяснили, что запасливостью отличаются только 19 медведей из тысячи. Выходя к людям, белые медведи разоряют склады арктических экспедиций и питаются на помойках.

Белые медведи самые плотоядные из всех видов медведей. Основной источник калорий для них – жир морских животных. Они не переваривают белок так хорошо, как их бурые собратья. Именно тюлений жир поддерживает их большую часть года и во время длительных постов. Так что при удачной охоте на тюленя – медведи в первую очередь съедают шкуру и жир, а саму тушу оставляют песцам. Также они могут поделиться трапезой. Ученые были свидетелями того, как возле одной туши моржа кормились сразу 14 белых медведей. Причем более слабые просят разрешения у сильных, кружа вокруг и касаясь своим носом их носов.

А гризли у вас в роду бывали?

В 2006 году ученые подтвердили, что белые медведи и медведи гризли могут скрещиваться между собой. Такие гибриды называют "grolar bears" или "pizzly bears". Внешне такие медвежата напоминают промежуточное звено между своими родителями, обладая внешними признаками обоих, но чаще всего они рождаются от самок полярных медведей, так что растут и ведут себя как обычные белые мишки. Их способность к скрещиванию неудивительна, если вспомнить, что белые медведи произошли от бурых более 150 тысяч лет назад.

Детство

Самка растит медвежат в берлогах под снегом. Она роет их осенью, причем у медведиц есть любимые места – на острове Врангеля или на Земле Франца-Иосифа. Детеныши рождаются в середине или конце арктической зимы. Весь период беременности составляет 250 дней. Малыши рождаются крохотными и беспомощными, но к апрелю, когда самка выходит из спячки, они уже набирают вес и вместе с матерью отправляются на первую в их жизни охоту. В течении жизни медведица приносит 10-15 детенышей. Малыши остаются с ней до полутора лет. Все это время самка кормит их молоком – самым жирным в мире (31% жира на момент рождения детенышей). Это обеспечивает достаточное количество калорий, для стремительного роста медвежат.

Шансы на выживание

Количество белых медведей по прогнозам сократится на 30% к 2050 году. Это первый вид, которому угрожает глобальное потепление. Но люди могут помочь выжить белым медведям, да и прочим животным, сокращая вредные выбросы и переходя на альтернативные источники энергии.

Все фото из открытых источников. Написано по материалам Polar Bears International, World Wild Life, Eco Watch.