Мужчина надел костюм медведя, чтобы отпугнуть настоящего зверя: что тот сделал в ответ

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина, одетый в забавный костюм бурого медведя, смело выходит навстречу противнику.

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В городе Эшвилл, что в Северной Каролине (США), местный житель попытался отогнать со своей территории черного медведя, использовав вместо традиционных методов креативный и юмористический подход. Об этом пишет издание New York Post.

На видео можно увидеть, как мужчина, одетый в забавный костюм бурого медведя, смело выходит навстречу противнику. Сначала казалось, что этот отчаянный план обречен на провал. Однако актерский талант хозяина неожиданно сыграл решающую роль. Когда мужчина начал медленно приближаться к зверю, издавая рычание и имитируя агрессивное поведение, тот испугался и убежал.

Медведь начал убегать

Реакция черного медведя превзошла все ожидания. Вместо того, чтобы проявить агрессию, зверь растерялся. Сначала он остановился, пристально разглядывая странного "коллегу", а затем неожиданно бросился бежать.

Мужчина отпугнул зверя необычным способом Фото: ViralHog

Местные жители рассказывают, что медведь неоднократно наведывался на их территорию, вызывая серьезное беспокойство. Привычные методы отпугивания не давали результата, поэтому владелец участка прибегнул к эксперименту.

Научное объяснение

Биологи утверждают, что дикие животные часто реагируют на раздражители довольно неожиданно. Странное поведение людей может вызвать у них стресс и желание немедленно убежать.

"Медведи имеют хорошо развитый инстинкт самосохранения. Неожиданное поведение может вызвать у них растерянность и желание избежать конфликта", — комментирует местный зоолог.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о мужчине, который едва не оказался в беде, пытаясь прогнать медведей от своей машины. Один из хищников пытался залезть в авто, вероятно, в поисках еды. Владелец спустился, чтобы отпугнуть животное, однако столкнулся с его агрессивной реакцией и оказался под угрозой.