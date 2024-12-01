Незваные гости: мужчина пытался отогнать медведей от авто, едва не попав в беду (видео)

Медведь пытался залезли в машину и вероятно найти что-то съедобное. Владелец машины спустился и хотел отогнать четвероногого, однако сам едва не попал в беду от агрессивной реакции животного.

71-летний житель американского штата Калифорния проснулся от того, что к нему в гараж залезли медведи. Четвероногие пыталась залезть в машину и найти вероятно еду, однако мужчина пытался отогнать "незваных гостей". Соответствующее видео было размещено на популярном портале ViralHog в Youtube.

Видеозапись начинается с момента, когда четвероногий заходит в открытый гараж и пытается залезть во внедорожник. Медведь спокойно открывает дверь и залезает в машину, пытаясь найти что-то питательное.

На другом кадре можно услышать, как жена американского жителя города Саус Лейк Тахо, расположенном в штате Калифорния, просит его немедленно встать, ведь "у нас в гараже медведь", которого она увидела на камере наблюдения. Мужчина резко поднимается и спускается в гараж, чтобы прогнать незваных гостей.

Далее на кадрах видно, как американец издает звуки, чтобы отогнать медведя от машины. И тот убегает от внедорожника, однако с ракурса другой камеры видно, что кроме взрослой особи рядом было двое малышей.

В какой-то момент взрослый медведь (в описании видео указано, что это вероятно мать детенышей — ред.) резко вбегает в гараж в ту сторону, где находится мужчина. Однако через мгновение уже убегает вместе со своими детенышами.

На камере из гаража заметно, что когда мужчина отгоняет взрослую особь медведя, маленький медвежонок до сих пор находится в гараже. Американец пытается его отогнать тоже, на что в ответ прямо на него побежала взрослая медведица.

Пытаясь убежать от преследовательницы, мужчина резко закрыл дверь внедорожника перед мордой четвероногого и отбежал от машины. Вероятно, именно быстрая реакция немолодого мужчины позволила ему окончательно "избавиться" от незваных гостей.

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