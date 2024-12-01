Незвані гості: чоловік намагався відігнати ведмедів від авто, ледь не вскочивши у халепу (відео)

Ведмідь намагався залізли у машину та ймовірно знайти щось їстівне. Власник машини спустився і хотів відігнати чотирилапого, однак сам ледь не потрапив у біду від агресивної реакції тварини.

71-річний мешканець американського штату Каліфорнія прокинувся від того, що до нього в гараж залізли ведмеді. Чотирилапі намагалася залізти в машину та знайти ймовірно їжу, однак чоловік намагався відігнати "непроханих гостей". Відповідне відео було розміщене на популярному порталі ViralHog у Youtube.

Відеозапис починається з моменту, коли чотирилапий заходить у відчинений гараж і намагається залізли в позашляховик. Ведмідь спокійно відчиняє двері та залазить в машину, намагаючись знайти щось поживне.

На іншому кадрі можна почути, як дружина американського жителя міста Саус Лейк Тахо, розташованому у штаті Каліфорнія, просить його негайно встати, адже "у нас в гаражі ведмідь", якого вона побачила на камері спостереження. Чоловік різко підіймається та спускається до гаража, аби прогнати непроханих гостей.

Далі на кадрах видно, як американець видає звуки, аби відігнати ведмедя від машини. І той втікає від позашляховика, однак з ракурсу іншої камери видно, що окрім дорослої особини поруч було двоє малюків.

У якусь мить дорослий ведмідь (в описі відео вказано, що це ймовірно мати дитинчат — ред.) різко вбігає в гараж у ту сторону, де знаходиться чоловік. Однак за мить вже втікає разом зі своїми дитинчатами.

На камері з гаража помітно, що коли чоловік відганяє дорослу особину ведмедя, мале ведмежа ще досі перебуває у гаражі. Американець намагається його відігнати теж, на що у відповідь прямо на нього побігла доросла ведмедиця.

Намагаючись втекти від переслідувачки, чоловік різко зачинив двері позашляховика перед мордою чотирилапого та відбіг від машини. Ймовірно, саме швидка реакція немолодого чоловіка дозволила йому остаточно "здихатися" непроханих гостей.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як ведмідь-танцівник став зіркою інтернету. В природі ведмеді шукають потрібний стовбур для "танцю" з кількох причин — від того, аби почухати свою спину та помітити територію до просто розваги.

Також ми розповідали, що до військової бази на Алясці увірвався голодний ведмідь. Журналісти зазначають, що ведмеді досить рідко нападають на житло людей. Це відбувається лише за однієї умови.