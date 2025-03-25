Чоловік одягнув костюм ведмедя, щоб відлякати справжнього звіра: що той зробив у відповідь

На опублікованому відео можна побачити, як чоловік, одягнений у кумедний костюм бурого ведмедя, сміливо виходить назустріч супротивнику.

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У місті Ешвілл, що в Північній Кароліні (США), місцевий житель спробував відігнати зі своєї території чорного ведмедя, використавши замість традиційних методів креативний та гумористичний підхід. Про це пише видання New York Post.

На відео можна побачити, як чоловік, одягнений у кумедний костюм бурого ведмедя, сміливо виходить назустріч супротивнику. Спочатку здавалося, що цей відчайдушний план приречений на провал. Однак акторський талант господаря несподівано зіграв вирішальну роль. Коли чоловік почав повільно наближатися до звіра, видаючи гарчання та імітуючи агресивну поведінку, той злякався і втік.

Ведмідь почав втікати

Реакція чорного ведмедя перевершила всі очікування. Замість того, щоб проявити агресію, звір розгубився. Спочатку він зупинився, пильно роздивляючись дивного "колегу", а потім несподівано кинувся тікати.

Чоловік відлякав звіра у незвичний спосіб Фото: ViralHog

Місцеві мешканці розповідають, що ведмідь неодноразово навідувався на їхню територію, викликаючи серйозне занепокоєння. Звичні методи відлякування не давали результату, тому власник ділянки вдався до експерименту.

Наукове пояснення

Біологи стверджують, що дикі тварини часто реагують на подразники досить несподівано. Дивна поведінка людей може викликати у них стрес і бажання негайно втекти.

"Ведмеді мають добре розвинений інстинкт самозбереження. Несподівана поведінка може викликати у них розгубленість і бажання уникнути конфлікту", — коментує місцевий зоолог.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про чоловіка, який ледь не опинився в халепі, намагаючись прогнати ведмедів від своєї машини. Один із хижаків намагався залізти в авто, ймовірно, у пошуках їжі. Власник спустився, щоб відлякати тварину, проте зіткнувся з її агресивною реакцією та опинився під загрозою.