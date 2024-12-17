"Він переміг": сноубордист спускався з гори і зіткнувся з ведмедем-спринтером (відео)

Коментатори у соцмережах кажуть, що за результатами забігу переміг ведмідь. Ще одна група дописувачів каже, що наступного разу сноубордисти повинні "пропускати" ведмедя на його шляху.

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Американський сноубордист опинився в курйозні ситуації, коли спускаючись з гори біля Саус-Лейк-Тахо у Каліфорнії, його почав наздоганяти ведмідь і врізався у чоловіка. Відповідний вірусний ролик розміщено на порталі ViralHog.

Сноубордист розповідає, що катався з друзями на засніжених схилах. І нічого не віщувало біди — аж раптом на їхню трасу спуску вибіг ведмідь, який врізався у друга сноубордиста.

Чоловіка іронічно каже, що такий спринт ведмедя явно загрожує його життю.

"Чи всі ведмеді потрапляють до раю? Цей щойно зробив саме так — гоп! — і зник миттєво! Я спускався з гори на гірськолижному курорті Гевенлі, поки не побачив, що ведмідь побіг до мене. Я сказав собі: "Не сьогодні, косолапий!". Я прискорився, а потім обернувся і побачив ось це", — розповідає екстремал.

На кадрах помітно, що ведмідь фактично "підрізав" колегу сноубордиста. Однак після невдалого зіткнення, чотирилапий швидко зник і втік у найближчу гущавину. Жоден з учасників спуску не постраждав.

У соцмережах коментатори "оцінили" спринт ведмедя та сноубордиста, і визнали саме чотирилапого переможцем у цій гонці. Друга група користувачів каже, що зіткнення сталося, бо екстремали явно опинилися на шляху тварини або поруч з його норою. Тому наступного разу радять пропускати тварину або "їхати швидше".

Нагадаємо, Фокус писав, як ведмідь приголомшив родину, яка готувалась до свят. Сім’я прикрасила подвір’я різдвяними декораціями й одного дня виявила, що однієї з прикрас бракує. На родину чекало одразу кілька потрясінь.

Також ми розповідали, як чоловік намагався відігнати ведмедів від авто, ледь не вскочивши у халепу. Ведмідь намагався залізли у машину та ймовірно знайти щось їстівне. Власник машини спустився і хотів відігнати чотирилапого, однак сам ледь не потрапив у біду від агресивної реакції тварини.