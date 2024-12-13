Забрав того, хто вкрав Різдво: ведмідь приголомшив родину, яка готувалась до свят (відео)

Сім’я прикрасила подвір’я різдвяними декораціями й одного дня виявила, що однієї з прикрас бракує. На родину чекало одразу кілька потрясінь.

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Ведмідь викрав надувного Грінча з будинку у Флориді (США). Про це повідомили в UPI.

Сім’я подумала, що над ними пожартували, коли з двору зникли надувна декорація до свят. Вона мала вигляд як персонаж Грінч, відмовив тим, що вкрав Різдво. Запис з камери безпеки показав злодія, і ним виявився звір.

Шанік Суарес розповіла, що родина прикрасила будинок у листопаді. 29 листопада американці виявили, що Грінча вкрали.

"Ми були просто приголомшені. Ми думали, куди він подівся?", — зазначила Суарес.

Вона поділилась, що підозрювала якийсь розіграш. За кілька днів сусід повідомив, що зниклий Грінч знайшовся. Декорацію виявили за два будинки від двору, де він був викрадений.

Однак на жінку чекало нове потрясіння — запис з камери відеоспостереження показав, що крадіжку вчинив ведмідь.

"Я взагалі не очікувала, що це буде ведмідь. Мені здавалося, що це найсмішніша річ. Я буквально пишу SMS своєму чоловікові й думаю: "Що відбувається?". Ми усім писали, просто переглядаючи відео й надсилаючи його всій родині та друзям о п’ятій ранку", — згадала Суарес.

Ведмідь відтягнув надувну жертву у сусідній ліс. Того, хто вкрав Різдво, вже не змогли повернути на відведене йому місце у дворі. Декорація була надто пошкоджена.

"Це смішна історія", — попри це переконана Суарес.

Нагадаємо, жінка поділилась записом з відеореєстратора у машині, яке розсмішило мільйони людей.

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