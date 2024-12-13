Забрал того, кто украл Рождество: медведь ошеломил семью, которая готовилась к праздникам (видео)

Семья украсила двор рождественскими декорациями и однажды обнаружила, что одного из украшений не хватает. Семью ждало сразу несколько потрясений.

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Медведь похитил надувного Гринча из дома во Флориде (США). Об этом сообщили в UPI.

Семья подумала, что над ними подшутили, когда со двора исчезли надувная декорация к праздникам. Она выглядела как персонаж Гринч, отказавшийся от того, что украл Рождество. Запись с камеры безопасности показала вора, и им оказался зверь.

Шаник Суарес рассказала, что семья украсила дом в ноябре. 29 ноября американцы обнаружили, что Гринча украли.

"Мы были просто ошеломлены. Мы думали, куда он делся?", — отметила Суарес.

Она поделилась, что подозревала какой-то розыгрыш. Через несколько дней сосед сообщил, что пропавший Гринч нашелся. Декорацию обнаружили в двух домах от двора, где он был похищен.

Однако женщину ждало новое потрясение — запись с камеры видеонаблюдения показала, что кражу совершил медведь.

"Я вообще не ожидала, что это будет медведь. Мне казалось, что это самая смешная вещь. Я буквально пишу SMS своему мужу и думаю: "Что происходит?". Мы всем писали, просто просматривая видео и отправляя его всей семье и друзьям в пять утра", — вспомнила Суарес.

Медведь оттянул надувную жертву в соседний лес. Того, кто украл Рождество, уже не смогли вернуть на отведенное ему место во дворе. Декорация была слишком повреждена.

"Это смешная история", — несмотря на это убеждена Суарес.

Напомним, женщина поделилась записью с видеорегистратора в машине, которая рассмешила миллионы людей.

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