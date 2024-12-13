Девушка ради развлечения сделала тест ДНК, и полиция раскрыла убийство 27-летней давности

Согласно судебным документам, детективы вновь открыли закрытое дело, поскольку анализ набора ДНК Дженны показал, что она является родственницей ребенка по нераскрытому делу под названием Baby Garnet.

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В США 23-летняя Дженна Герватовски ради развлечения сделала тест ДНК, который разоблачил ее бабушку в убийстве, совершенном 27 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Так, через несколько дней после того, как результаты теста стали известны, ей неожиданно позвонили из полиции и поинтересовались, известно ли ей что-то о деле Baby Garnet.

Так, в 1997 году в кемпинге Garnet Lake Campground — именно там, где выросла Дженна — в туалетной яме нашли мертвого младенца. Тогда правоохранители в своем расследовании зашли в тупик, потому что не имели никаких зацепок, кто мог такое сделать.

Правоохранители сделали ДНК ребенка, а дело закрыли, и оно на десятилетия стало известной тайной убийства в этом округе.

"Ваша ДНК совпала", — сказал Дженни детектив по телефону и объяснил, что речь идет о том же младенце с 1997 года.

Дженна была шокирована. Она сделала ДНК-тест ради развлечения, по примеру подруги.

Согласно судебным документам, детективы вновь открыли закрытое дело, поскольку анализ набора ДНК Дженны показал, что она была сводной племянницей Baby Garnet.

Детективы поговорили с матерью Дженны Карой, которая согласилась предоставить свою ДНК. Согласно судебным протоколам, Кара была сводной сестрой Baby Garnet.

"Мне кажется, что именно тогда все кусочки головоломки начали сходиться", — сказала Дженна.

Кара не разговаривала со своей матерью Нэнси Герватовски с 18 лет, потому что у них были плохие отношения, а Дженна никогда не видела свою бабушку.

Офис генерального прокурора штата Мичиган утверждает, что Нэнси в одиночестве родила новорожденного в своем доме в Ньюберри. Младенец умер в результате вследствие асфиксии, но эту смерть можно было предотвратить, если бы мать младенца обратилась за помощью.

На судебном заседании Нэнси рассказала, что родила ребенка уже мертвым.

Женщину обвинили в непредумышленном убийстве и сокрытии смерти человека. За убийство ей потенциально грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Также британка приобрела набор ДНК, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.