Дівчина заради розваги зробила тест ДНК, і поліція розкрила вбивство 27-річної давнини

Згідно з судовими документами, детективи знову відкрили закриту справу, оскільки аналіз набору ДНК Дженни показав, що вона родичкою дитини у нерозкритій справі під назвою Baby Garnet.

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В США 23-річна Дженна Герватовскі заради розваги зробила тест ДНК, який викрив її бабусю на вбивстві, скоєному 27 років тому. Про це повідомляє CNN.

Так, за кілька днів після того, як результати тесту стали відомі, їй зненацька зателефонували з поліції і поцікавилися, чи їй щось відомо про справу Baby Garnet.

Так, у 1997 році в кемпінгу Garnet Lake Campground — саме там, де виросла Дженна — в туалетній ямі знайшли мертве немовля. Тоді правоохоронці у своєму розслідуванні зайшли в глухий кут, бо не мали жодних зачіпок, хто міг таке зробити.

Правоохоронці зробили ДНК дитини, а справу закрили, і вона на десятиліття стала відомою таємницею вбивства в цьому окрузі.

"Ваша ДНК збіглася", — сказав Дженні детектив по телефону і пояснив, що йдеться про те саме немовля з 1997 року.

Дженна була шокована. Вона зробила ДНК-тест заради розваги, за прикладом подруги.

Згідно з судовими документами, детективи знову відкрили закриту справу, оскільки аналіз набору ДНК Дженни показав, що вона була зведеною племінницею Baby Garnet.

Детективи поговорили з матір'ю Дженни Карою, яка погодилася надати свою ДНК. Згідно з судовими протоколами, Кара була зведеною сестрою Baby Garnet.

"Мені здається, що саме тоді всі шматочки головоломки почали сходитися", — сказала Дженна.

Кара не розмовляла зі своєю матір'ю Ненсі Герватовскі з 18 років, тому що у них були погані стосунки, а Дженна ніколи не бачила свою бабусю.

Офіс генерального прокурора штату Мічиган стверджує, що Ненсі на самоті народила новонародженого в своєму домі в Ньюберрі. Немовля померло в результаті внаслідок асфіксії, але цій смерті можна було запобігти, якби мати немовляти звернулася по допомогу.

На судовому засіданні Ненсі розповіла, що народила дитину вже мертвою.

Жінку звинуватили у ненавмисному вбивстві та приховуванні смерті особи. За вбивство їй потенційно загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Також британка придбала набір ДНК, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.