Самый дорогой особняк США продается за 295 млн долларов, несмотря на то, что он тонет (видео)

Самая дорогая недвижимость в США, имение Гордон-Пойнт, стоит 295 миллионов долларов. И несмотря на риски затопления, цена на него не падает.

Просторный особняк во Флориде, расположенный рядом с белоснежным песчаным пляжем с видом на лазурный Мексиканский залив, в настоящее время является самой дорогой недвижимостью, выставленной на продажу в Соединенных Штатах, и продается за 295 миллионов долларов. Но есть неприятный нюанс. Об этом пишет The Guardian.

Гордон-Пойнт - самая дорогая недвижимость США

Имение находится в одном из самых уязвимых к стихийным бедствиям месте в США. И из-за изменений климата ему грозит неизбежное затопление.

Огороженный курортный комплекс площадью девять акров в Неаполе, позиционируемый как "самый эксклюзивный комплекс во Флориде" и включающий в себя два просторных гостевых дома, причал для яхт и вид на воду с трех сторон, является ярким символом того, как стремление к приятному образу жизни во Флориде сталкивается с климатическим кризисом.

"Этот объект почти наверняка подвергнется наводнению", — сказал Джереми Портер, исследователь климатических рисков в First Street Foundation, некоммерческой группе по анализу наводнений.

Согласно моделированию First Street, недвижимость Gordon Pointe стоимостью 295 млн долларов имеет 68%-ный риск затопления в течение следующих 15 лет и почти гарантированный 95%-ный шанс затопления в течение следующих трех десятилетий. Ее подверженность затоплению "серьезная", а риск быть разрушенным ураганом — "экстремальный" согласно рейтингам климатических угроз, которые теперь появляются в списках недвижимости Zillow.

Gordon Pointe - самый дорогой дом в США Фото: Instagram Coldwell Banker Real Estate

"Это прекрасная местность, люди здесь хотят иметь доступ к воде и пляжам, но она чрезвычайно подвержена наводнениям. По сути, это объекты, построенные на воде", — сказал Портер.

Дорогой анклав Гордон-Пуэнт принадлежал покойному финансисту Джону Донахью, который умер в 2017 году, и его жене Родоре, и теперь продается семейным трастом. Он находится на краю эксклюзивного района Неаполя Порт-Рояль, который состоит из низменных, тонких полос земли, прорезанных каналами на южной оконечности города.

Мангровые заросли, болота и защитные песчаные дюны были здесь снесены, чтобы многомиллионные объекты можно было разместить как можно ближе к морю, уровень которого сейчас на 20 см выше, чем в 1990-х годах, и который продолжает расти из -за сжигания ископаемого топлива.

Угрозу этой идиллии наглядно продемонстрировали пять ураганов, обрушившихся на западный фланг Флориды всего за последние два года, наиболее разрушительным из которых был ураган Йен 2022 года, а совсем недавно — стремительные два удара ураганов Хелен и Милтон. Улицы американского Неаполя были затоплены, дома разрушены, а пирс снесен волнами.

Ураган Йен, обрушившийся на Флориду в 2022 году

"Строительство ведется прямо на пляже, мы находимся очень низко, у нас нет хороших укреплений дюн, и никто не думал о штормовых нагонах здесь, пока не случился Йен. Весь регион крайне уязвим для наводнений и штормовых приливов, и если у нас продолжатся штормы, подобные тем, что были в последние два года, времени на передышку не останется", — сказал Майкл Саварезе, эксперт по геологии и климату из Университета побережья Мексиканского залива Флориды.

Возможно, на побережье Флориды все еще найдутся желающие приобрести элитную недвижимость, однако климатический кризис все больше мешает распространению тенденции, когда толпы богатых американцев на пенсии, устремляются в этот штат в поисках теплой погоды и отсутствия государственных налогов.

Ставки страхования жилья во Флориде, и без того самые высокие в США , выросли еще на 42% в среднем в прошлом году. На фоне череды бедствий не менее дюжины страховщиков покинули Флориду , а государственная система страхования поддержки теперь "неплатежеспособна", по словам Рона ДеСантиса, губернатора Флориды.

Однако он отреагировал на новые реалии, удалив упоминание об изменении климата из законов штата.

В Неаполе это означало, что проект оценки уязвимости города к изменению климата пришлось переписать, чтобы удалить слова "изменение климата", прежде чем его можно было использовать для запроса государственного финансирования модернизации ключевых объектов, таких как система ливневой канализации, чтобы она не извергалась на улицы во время приливов.

Тот, кто купит Gordon Pointe на краю полуострова, где соседями будут только волны, не будет обеспокоен соседями. "Нет машин, никто не смотрит в ваше окно", говорится в рекламном ролике , называя этот проект "редкой и исключительной собственностью". Риэлторская фирма, продающая недвижимость, не ответила на вопросы о ее климатическом риске.

Напомним, тем временем сильное землетрясение произошло в другом американском штате 5 декабря. Тряхнуло Калифорнию и теперь есть риск цунами.