Калифорнию поразило сильное землетрясение, американцев предупредили об угрозе цунами: что известно

По оценкам аналитиков, толчок могли почувствовать более 1,3 миллиона человек. Прогнозируют, что с вероятностью более 99% произойдет еще одно или несколько землетрясений.

5 декабря в США произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0. Об этом ночью сообщили в BBC.

Землетрясение в Калифорнии: детали

Землетрясение произошло вблизи побережья северной Калифорнии и южного Орегона, население региона насчитывает примерно 4,7 миллиона человек. Американцы получили предупреждение о цунами, но вскоре оно было отменено.

Эпицентр был ближе всего к городу Ферндейл в штате Калифорния, расположенного на расстоянии примерно 418 километров к северу от Сан-Франциско. Работница местного отеля Оливия Кобиан пожаловалась, что ее место работы теперь "выглядит как зона боевых действий".

"У нас есть огромные чугунные камины, которые были подняты и перемещены, все попадало, сломано", — рассказала она.

Фото последствий землетрясения в Калифорнии Фото: BBC

Другим свидетелем был житель города Фортуна в штате Калифорния Тодд Данавей. Он обедал в собственном доме, когда произошло землетрясение.

"Шум бряцания окон, скрипа стен, падения посуды и украшений добавил драмы и страха всему этому", — отметил он.

Данавей рассказал, что они с женой нервно дрожали в течение 15 минут, ожидая еще большего толчка. Вода в его большом бассейне яростно выливалась еще несколько минут после тряски, в целом уровень снизился на 45 сантиметров. В магазине спортивных товаров американца попадали с полок коробки с обувью.

В The Independent передали, что по оценкам аналитиков, землетрясение в Калифорнии могли почувствовать более 1,3 миллиона человек.

Последствия землетрясения в Калифорнии

В газете северо-западного Арканзаса 6 декабря передали, что землетрясение произошло в 10:44 утра по местному времени. Толчок был ощутим далеко на юг, движение в течение нескольких секунд почувствовали даже жители Сан-Франциско. Срочных сообщений о серьезных повреждениях или травмах зафиксировано не было.

"Это было сильное землетрясение, наше здание затряслось, мы в порядке, но мне нужно убрать беспорядок. (...) Мы потеряли много вещей. Это, пожалуй, хуже, чем два года назад. Я должна уйти, я должна попытаться спасти что-то до праздников, потому что это будет тяжелый год", — поделилась владелица магазина Джули Крейцер.

Фото последствий землетрясения в Калифорнии Фото: Alexandra Hootnick / The New York

Американка вспомнила землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в 2022 году и оставило тысячи людей без света и воды.

Вскоре после толчка телефоны жителей Северной Калифорнии загудели от предупреждения о цунами от Национальной метеорологической службы.

"Серия мощных волн и сильных течений может повлиять на побережье рядом с вами. Вы в опасности. Отойдите от прибрежных вод. Переместитесь на возвышенность или вглубь страны сейчас. Держитесь подальше от побережья, пока местные чиновники не скажут, что возвращаться безопасно", — говорилось в нем.

В городе Санта-Круз власти очистили главный пляж, перекрыв вход в него полицейской лентой. В многочисленных городах жителей призвали к эвакуации на более высокие места.

Шериф округа Гумбольдт Уильям Гонсал рассказал о последствиях землетрясения в Калифорнии. В домах появились трещины в фундаментах, разбилось стекло и окна. Серьезных разрушений не произошло, как и серьезных проблем с инфраструктурой. Обвалов зданий или проезжей дороги не произошло, о серьезных травмах или гибели людей не сообщалось.

В USA Today передали, что без электроэнергии остались примерно 10 тысяч потребителей, ведь коммунальная компания оценивала свои газовые и электрические системы. Однако уже к 15:30 это количество снизилось до 500, ведь проверки были завершены. О вреде критическим объектам, газовой системе или генерации не сообщалось.

Эпицентр землетрясения в Калифорнии на карте Фото: USA Today

Землетрясение в Калифорнии — не последнее

По прогнозу USGS, вероятность еще одного или нескольких землетрясений магнитудой 3,0 в этом районе в течение следующего дня достигает более 99%. Шансы толчка магнитудой 4,0 или более — 74%, 5,0 и более — 22%, 6,0 или более — 3%.

Напомним, 5 декабря представители NASA сообщили, что доставка астронавтов на Луну переносится. Сроки миссии сдвинули уже в третий раз.

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