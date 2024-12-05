Традиция производства саке в Японии включена в список наследия ЮНЕСКО: как правильно его пить

ЮНЕСКО признало древний процесс приготовления сакэ в Японии "нематериальным культурным наследием". Производители надеются, что это повысит интерес к традиционному рисовому вину.

Саке, пожалуй, больший символ Японии, чем всемирно известные суши. Его варят по древним рецептам, разливают на свадьбах и экспортируют по всему миру. Теперь нежное рисовое вино, играющее важнейшую роль в кулинарных традициях Японии и являющееся любимым напитком таких знаменитостей, как Кейт Бланшетт, было взято под охрану ЮНЕСКО, которая включила его в список "нематериального культурного наследия человечества". Об этом пишет Reuters.

ЮНЕСКО признало древний процесс приготовления сакэ в Японии "нематериальным культурным наследием"

На встрече в Луке (Парагвай) члены комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия человечества проголосовали за признание 45 культурных практик и продуктов по всему миру, включая также бразильский белый сыр, карибский хлеб из маниоки и саке.

В отличие от Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, куда входят объекты, считающиеся важными для человечества, такие как пирамиды Гизы в Египте, в список нематериального культурного наследия включены продукты и практики различных культур, заслуживающие признания.

Японская делегация приветствовала это решение, выпив саке из традиционной емкости из кипариса.

"Сакэ считается божественным даром и имеет важное значение для общественных и культурных мероприятий в Японии", — заявил Такехиро Кано, посол Японии в ЮНЕСКО.

История саке

Японцы пьют его примерно с восьмого века. Тогда считалось, что саке отгоняет злых духов.

Бочки с саке в японском храме Фото: Скриншот

Основных ингредиентов сакэ немного: рис, вода, дрожжи и кодзи, рисовая плесень, которая расщепляет крахмалы на ферментируемые сахара, подобно тому, как соложение происходит при производстве пива. Весь двухмесячный процесс пропаривания, перемешивания, ферментации и прессования может быть изнурительным.

Примечательно, но хотя саке и называю рисовым вином, или рисовой водкой, оно не является ни тем ни другим. Процесс изготовления больше напоминает херес, но он по-своему уникален.

Например, чтобы продукт можно было отнести к категории японского сакэ, или саке, рис должен быть японским.

Производство саке

Японская делегация заявила, что признание ЮНЕСКО затронуло не только ремесленные знания по изготовлению высококачественного сакэ. Оно также отдало дань уважения традиции, насчитывающей около 1000 лет — сакэ играет эпизодическую роль в знаменитом японском романе XI века "Повесть о Гэндзи" как напиток, который предпочитали при изысканном дворе Хэйан.

Теперь чиновники надеются восстановить имидж саке как главного алкогольного напитка Японии, даже несмотря на то, что молодые потребители в стране переходят на импортное вино или отечественное пиво и виски.

Как правильно пить саке

Саке можно подавать охлажденным, подогретым или комнатной температуры. Некоторые виды, такие как гиндзе, предпочитают охлажденным, в то время как джунмай часто пьют при комнатной температуре или подогретым.

Саке пьют из стопок на один глоток и не наливают себе сами Фото: The Japan Times

Слегка охлажденное сакэ — любимый весенний напиток, который часто пьют на вечеринках ханами под цветущей сакурой.

Традиционный набор саке состоит из сервировочного графина, называемого токкури, и небольших персональных чашек, называемых очоко.

Поскольку в прошлом масу были основными сосудами для саке, большинство из них рассчитаны на одну стандартную порцию в 180 мл, называемую го. Во многих барах и ресторанах от вас будут ожидать, что вы закажете саке по количеству го. Ичи-го и ни-го — это одна и две порции соответственно. Стандартные бутылки саке имеют объем 720 мл и известны как йонгобин.

Пить саке под цветущей сакурой - это традиция Фото: Heritage of Japan

Если вы пьете сакэ с друзьями или коллегами, никогда не наливайте себе сами. В японской культуре принято, чтобы обедающие наливали друг другу. Когда кто-то наливает вам сакэ, вежливо слегка приподнять чашку по направлению к нему. После того, как саке разлили, принято поднимать свои стопки для тоста. Традиционно произносится "Канпай" (за здоровье). Произнесите это, нежно соприкасаясь чашками сакэ друг с другом, прежде чем сделать первый глоток.

Виды сакэ

Существует несколько видов сакэ, классифицируемых по ингредиентам, методам производства и степени полировки риса.

Honjozo означает, что рис был отполирован до 70 процентов, то есть 30 процентов зерна было удалено.

Ginjo производится из риса, отполированного до 60% или менее и медленно ферментированного при низких температурах.

Ginjo с зернами, отполированными до 50% или менее, называется daiginjo.

Junmai — это вид сакэ, который производится без заваривания спирта и с использованием только риса, воды, дрожжей и рисового солода.

Другие виды сакэ включают намазаке, непастеризованное сакэ; нигоризаке (или просто нигори), сакэ, профильтрованное через грубую ткань, в результате чего получается мутный напиток со сливочным вкусом; и сиборитате, который выпускается прямо из пивоварни без какой-либо выдержки.

Важно отметить, что в японском языке "сакэ" на самом деле относится к алкоголю в целом, в то время как конкретно рисовый напиток называется нихоншю.

Большинство видов саке содержат около 15 процентов алкоголя, что выше, чем у большинства других ферментированных напитков, таких как пиво или вино, но ниже, чем у большинства дистиллированных спиртных напитков.

Коктейли с саке

Хотя многие любят пить саке в чистом виде, коктейли с саке стали довольно модными. Особенно популярен сакетини из-за своей простоты. В оригинале используется водка, но можно заменить ее на джин. Также можно добавить немного сухого вермута.

Сакетини

Ингредиенты:

45 мл саке

45 мл водки

1 ломтик огурца (для украшения)

В бокал для смешивания всыпьте лед, влейте саке и водку. Аккуратно перемешайте и профильтруйте в подготовленный бокал. Перед подачей на поверхность сакетини аккуратно опустите тонкий ломтик свежего огурца.

Напомним, ЮНЕСКО также признало тайский суп том ям кунг частью всемирного культурного наследия. Это традиционное блюдо, популярное в Таиланде и Лаосе, стало визитной карточкой тайской кухни.