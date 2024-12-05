Тайский суп том ям внесли в список наследия ЮНЕСКО: рецепт популярного блюда

Как отметили в правительстве страны, том ям кунг отражает тайский образ жизни, который сочетает простоту, уважение к природе и самодостаточность.

ЮНЕСКО признало тайский суп том ям кунг частью всемирного культурного наследия. Это традиционное блюдо, популярное в Таиланде и Лаосе, стало визитной карточкой тайской кухни. Об этом сообщили в правительстве Таиланда.

подчеркнув, что том ям кунг отражает тайский образ жизни, который сочетает простоту, уважение к природе и самодостаточность. Суп стал символом национальной культуры и примером использования местных ресурсов для создания полезной и вкусной пищи.

Изначально том ям готовили на бульоне с рыбой или курицей, но современный вариант с креветками и кокосовым молоком стал наиболее популярным. Основными ингредиентами являются креветки, корень галангала, лемонграсс, листья кафрского лайма, чили и другие местные специи. Эти компоненты не только подчеркивают связь блюда с природой, но и придают супу его узнаваемый пряный вкус.

Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон отметил, что том ям кунг стал частью "мягкой силы" страны, распространяя тайскую культуру по всему миру. Внесение этого блюда в список ЮНЕСКО дополнит другие культурные достижения Таиланда, такие как тайский массаж, традиционные танцы Тхон и Нора, а также фестиваль Сонгкран, посвященный буддийскому Новому году.

Рецепт том ям

Ингредиенты:

Креветки (королевские или тигровые) — 300 г

Кокосовое молоко — 400 мл

Куриный или рыбный бульон — 500 мл

Корень галангала (нарезанный кружочками) — 4-5 ломтиков

Лемонграсс (разрезанный на кусочки) — 2 стебля

Листья кафрского лайма — 5-6 штук

Грибы (шампиньоны или вешенки) — 150 г

Помидоры черри (разрезанные пополам) — 6-8 штук

Чили (по вкусу, целый или нарезанный) — 2-3 штуки

Рыбный соус — 3 ст. ложки

Сок лайма — 2 ст. ложки

Паста том ям (продается в азиатских магазинах) — 2-3 ст. ложки

Сахар (по вкусу) — 1 ч. ложка

Свежая кинза для подачи

Пошаговый рецепт:

Вскипятите бульон в кастрюле, добавьте нарезанный галангал, лемонграсс и листья лайма. Варите 5-7 минут, чтобы бульон пропитался ароматами. Добавьте пасту том ям, перемешайте и варите еще пару минут. Влейте кокосовое молоко, доведите до кипения. Положите нарезанные грибы, помидоры и чили. Варите 3-4 минуты. Добавьте креветки и готовьте, пока они не станут розовыми (примерно 2-3 минуты). Влейте рыбный соус, сок лайма и добавьте сахар. Разлейте суп по тарелкам, украсьте кинзой и подавайте горячим.

Напомним, на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия, которая проходит в столице Парагвая, городе Асунсьон, украинская традиция изготовления писанок была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.