Украинскую писанку признали культурным достоянием человечества: почему это важно (видео)

Как отметили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества уже насчитывается 611 элементов, представляющих 140 стран. Украина имеет три элемента в списке.

На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия, которая проходит в столице Парагвая, городе Асунсьон, украинская традиция изготовления писанок была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Отмечается, что это первый международный элемент от Украины, который получил такое признание совместно с Эстонией, под названием "Писанка: украинская традиция и искусство украшения яиц".

Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций Украины, в своем видеообращении отметил: "Это наш общий успех, который демонстрирует силу единства украинского народа. Несмотря на агрессию и разрушение культурного наследия, мы доказываем, что наша культура жива, и писанка является символом нашей несокрушимости. Это признание подтверждает, что даже в самые темные времена наша культура остается важной частью мирового наследия".

Как рассказали в министерстве, работа над номинацией писанки началась еще в 2017 году после встречи с украинским сообществом носителей писанковых традиций в Эстонии. Номинация включала три основных элемента: два из которых уже являются частью Национального перечня нематериального культурного наследия Украины — "Украинская писанка: традиция и искусство" и "Традиция гуцульской писанки", а третий элемент — "Украинская писанка, традиция и искусство отделки Пасхальных яиц" — входит в Национальный список культурного наследия Эстонии.

Писанки, украшенные разнообразными узорами, являются важной частью украинских праздников и имеют глубокий символический смысл. Они передают личные пожелания, надежды и послания, что делает каждую писанку уникальной.

Сейчас в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества уже насчитывается 611 элементов, представляющих 140 стран. Украина имеет три элемента в этом списке: "Петриковская декоративная живопись" (2013), "Традиция Косовской рисованной керамики" (2019) и "Орьнек — крымскотатарский орнамент" (2021).

Напомним, 25 ноября в результате российской атаки пострадал главный корпус Харьковского педагогического университета имени Григория Сковороды. Витражи с изображениями Антона Макаренко и Василия Сухомлинского в педагогическом университете разлетелись вдребезги, при это изображение украинского философа осталось невредимым.