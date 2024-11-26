"Сковорода защищает нас": только один витраж уцелел после ракетного удара по Харькову (фото)

Витражи с изображениями Антона Макаренко и Василия Сухомлинского в педагогическом университете разлетелись вдребезги. Изображение украинского философа осталось невредимым.

В понедельник, 25 ноября, российские войска обстреляли Киевский район Харькова ракетами С-300, в результате чего пострадали 41 дом, в том числе и главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды. О повреждении учебного заведения в Facebook рассказала профессор Галина Куц.

Российский удар повредил витражи в корпусе университета. В частности, разлетелись вдребезги портреты Антона Макаренко и Василия Сухомлинского на витраже. При этом портрет Григория Сковороды, находящийся в центральном окне, остался невредимым.

Фото: Halyna Kuts / Facebook

"Когда в июле 2022 года был разрушен российским "Искандером" самый большой корпус нашего университета на Салтовке, там уцелел памятник Сковороде. Когда в мае 2022 года был разрушен российской ракетой музей в Сковородиновке, там тоже уцелел памятник Сковороде. Как-то так обнадеживающе. Такое впечатление, что Сковорода защищает нас", — отметила Куц.

Напомним, 7 мая 2022 года в результате прямого попадания российской ракеты был разрушен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Снаряд пробил крышу здания, вызвал масштабный пожар и уничтожил почти все помещения. Пострадал 35-летний сын директора музея, который охранял здание ночью. Мужчину удалось спасти из-под завалов. В то же время памятник Сковороде, стоявший возле музея, остался невредимым.

15 ноября в Кривом Роге демонтировали памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.