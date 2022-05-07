Под Харьковом сгорел мемориальный комплекс Г. С. Сковороды: что известно (фото)

Пожар возник после попадания ракеты во время обстрела области войсками РФ. Ценные экспонаты удалось спасти.

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В селе Сковородиновка Золочевской поселковой общины Харьковской области в результате попадания российской ракеты загорелось здание литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды. Пожар возник 6 мая в 23:10, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Пожар охватил почти все сооружения музея общей площадью около 300 кв. метров. На место происшествия выехали сотрудники Харьковского гарнизона ГСЧС, которые смогли локализовать огонь к 00:00. К 8:00 утра 7 мая пожар был полностью ликвидирован.

[ + – ] Пожар в музее Г. Сковороды, Харьковская облась, 6 мая 2022

В результате происшествия один работник — сын директора музея, 1986 года рождения, который остался на ночное дежурство, получил ранения. Спасатели вытащили его из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали в медучреждение города Харькова.

[ + – ] Пожар охватил 280 кв. метров здания

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ценные музейные экспонаты удалось сохранить — их заранее поместили в безопасное место.

Что известно о музее Григория Сковороды

Музей в честь знаменитого украинского философа и писателя Григория Сковороды был открыт в Сковородиновке в 1972 году. в XVIII веке на этом месте находилась усадьба семьи Ковалевских, в кото­рой философ провел свои последние дни. Здесь же находится и его могила, которую по преданию выкопал сам Сковорода.

В наши дни Националь­ный литературно-мемориальный комплекс Г. С. Сковороды — это дом-музей, обра­зец архитектуры XVIII века. В доме была воссоздана обстановка того времени: мебель, рукописи, гусиные перья.

[ + – ] Работники музея воссоздали антураж времен Сковороды

Недалеко от здания до сих пор находится дуб, под которым любил работать Сковорода. Рядом с дубом установлен барель­еф философа, а в нескольких метрах с уже мертвым 700-летним деревом растет другой дуб, который посадил при жизни сам Сковорода.

[ + – ] 700-летний дуб недалеко от музея

Ранее сообщалось, что в Лисичанске сгорело историческое здание городской гимназии, которое входило в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия города. По словам главы Луганской ОВА, гимназия пережила две мировые войны и бои за город в 2014 году.

В российском городе Тверь 21 апреля возник пожар в 2-м Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны РФ. В результате пожара погибли 5 человек, 25 получили травмы.