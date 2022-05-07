Під Харковом згорів меморіальний комплекс Г. С. Сковороди: що відомо (фото)

Пожежа виникла після влучання ракети під час обстрілу області військами РФ. Цінні експонати вдалося врятувати.

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У селі Сковородинівка Золочівської селищної громади Харківської області внаслідок влучення російської ракети спалахнула будівля літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди. Пожежа виникла 6 травня о 23:10, повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Пожежа охопила майже всі споруди музею загальною площею близько 300 кв. метрів. На місце події виїхали співробітники Харківського гарнізону ДСНС, які змогли локалізувати вогонь до 00:00. До 8:00 ранку 7 травня пожежу було повністю ліквідовано.

[ + – ] Пожежа в музеї Г. Сковороди, Харківська обл., 6 травня 2022

Унаслідок пригоди один працівник — син директора музею, 1986 року народження, який залишився на нічне чергування, отримав поранення. Рятувальники витягли його з-під завалів, надали першу допомогу та госпіталізували до медустанови міста Харкова.

[ + – ] Пожежа охопила 280 кв. метрів будівлі

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, цінні музейні експонати вдалося зберегти — їх заздалегідь помістили в безпечне місце.

Що відомо про музей Григорія Сковороди

Музей на честь знаменитого українського філософа та письменника Григорія Сковороди було відкрито а Сковородинівці а 1972 році. У XVIII столітті на цьому місці знаходилася садиба сім'ї Ковалевських, у якій філософ провів останні дні. Тут же перебуває його могила, яку, за переказом, викопав сам Сковорода.

Сьогодні Національний літературно-меморіальний комплекс Г. С. Сковороди — це будинок-музей, зразок архітектури XVIII століття. У будинку була відтворена обстановка того часу: меблі, рукописи, гусячі пір'я.

[ + – ] Працівники музею відтворили антураж часів Сковороди

Неподалік будівлі досі є дуб, під яким любив працювати Сковорода. Поруч із дубом встановлено барельєф філософа, а за кілька метрів із уже мертвим 700-річним деревом росте інший дуб, який посадив за життя сам Сковорода.

[ + – ] 700-річний дуб неподалік від музею

Раніше повідомлялося, що в Лисичанську згоріла історична будівля міської гімназії, яка входила в ансамбль Бельгійської архітектурної спадщини міста. За словами голови Луганської ОВА, гімназія пережила дві світові війни та бої за місто у 2014 році.

У російському місті Твер 21 квітня виникла пожежа в 2-му Центральному Науково-дослідному інституті Військ Повітряно-космічної оборони РФ. Унаслідок пожежі загинули 5 людей, 25 отримали травми.