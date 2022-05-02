У Лисичанську згоріла гімназія, яка пережила дві світові війни (фото, відео)

Навчальний заклад входив до топ-100 найкращих шкіл України, а також був частиною Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що під час обстрілу військами РФ Лисичанська знищено історичну будівлю міської гімназії. Про це чиновник розповів на своїй сторінці у Facebook.

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За словами голови ОВА, цей будинок входив до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська. Гімназія зі столітньою історією пережила дві світові війни та бої за місто у 2014 році, однак, фатальним для неї стало російське воєнне вторгнення 2022 року.

"Вчора внаслідок прицільного обстрілу в гімназії почалася пожежа. Палало кілька годин. Вогонь повністю знищив більш ніж сторічну пам'ятку архітектури.

Її збудували наприкінці 19 століття, гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

Лисичанська багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками й вступали до найкращих вишів країни", — заявив голова Луганської обласної адміністрації.

[ + – ] У Лисичанську згоріла гімназія

Нагадаємо, 25 квітня Фокус розповідав, що Луганська область залишилася без води та світла через обстріл ЗС РФ. Дістатись до пошкоджень лінії електропередачі неможливо через активні бойові дії. Водночас енергетики, як заявляв тоді голова ОВА Сергій Гайдай, вже знайшли вихід.

Також Гайдай додав, що майже вся область залишилася без води, оскільки через пошкодження ліній електропередач знеструмлено помпові станції, які постачають воду до Сєвєродонецька, та об'єкти Попаснянського районного водоканалу.