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Луганська область залишилася без води та світла через обстріл ЗС РФ, — голова ОВА

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підстанція, електрика, обстріли, світло
Фото: Telegram | Через обстріл російською армією вся Луганська область залишилася без світла

Дістатись до пошкоджень лінії електропередачі неможливо через активні бойові дії. Водночас енергетики, стверджує урядовець, вже знайшли вихід.

Луганська область залишилася без світла через обстріл ЗС РФ Кремінської підстанції. Про це повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай.

За словами чиновника, раніше електроенергія надходила з Луганської ТЕС у місті Щастя, однак після окупації території росіяни зруйнували трансформаторні блоки, а відремонтувати їх не в змозі. Тому підстанція в Кремінній залишалася єдиним джерелом електроенергії для луганчан. У мирний час вона забезпечувала електрикою більшість міст і сіл області. Після обстрілу російською армією без світла залишились усі населені пункти Луганської області.

Також Гайдай додав, що майже вся область залишилася без води, оскільки через пошкодження ліній електропередач знеструмлено помпові станції, які постачають воду до Сєвєродонецька, та об'єкти Попаснянського районного водоканалу.

За словами голови Луганської ОВА, дістатися до пошкоджень лінії електропередачі неможливо через активні бойові дії, але енергетики вже знайшли нову схему, і світло незабаром повернеться до будинків місцевих мешканців.

"Необхідну для потреб населення міст і сіл Луганської області напругу подаватимуть за іншою схемою через потужні електропідстанції, що залишилися робочими на території області. Наразі триває подача напруги на ці вцілілі підстанції", — написав Гайдай.

Як писав раніше Фокус, 80% Луганської області перебуває під контролем ЗС РФ. Водночас, за словами голови ОВА, Збройні Сили України успішно відбивають атаки окупантів, а війська РФ зазнають великих втрат. Рахунок загиблих у боях росіян йде на десятки, а поранених — на сотні.