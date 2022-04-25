Луганская область осталась без воды и света из-за обстрелов ВС РФ, — глава ОВА

Добраться до повреждений линии электропередачи невозможно из-за активных боевых действий. При этом энергетики, утверждает чиновник, уже нашли выход.

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Луганская область осталась без света из-за обстрела ВС РФ Кременской подстанции. Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

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По словам чиновника, раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье, однако после оккупации территории россияне разрушили трансформаторные блоки, а починить их не в состоянии. По этой причине подстанция в Кременной оставалась единственным источником электроэнергии для луганчан. В мирное время она снабжала электричеством большую часть городов и сел области. После обстрела российской армией без света остались все населенные пункты Луганской области.

Также Гайдай добавил, что почти вся область осталась без воды, так как из-за повреждения линий электропередач обесточены насосные станции, которые поставляют воду в Северодонецк, и объекты Попаснянского районного водоканала.

По словам главы Луганской ОВА, добраться до повреждений линии электропередачи невозможно из-за активных боевых действий, но энергетики уже нашли новую схему, и свет вскоре вернется в дома местных жителей.

"Необходимое для нужд населения городов и сел Луганской области напряжение будет подаваться по другой схеме из-за мощных электроподстанций, оставшихся в работе на территории области. В настоящее время продолжается подача напряжения на эти уцелевшие подстанции", — написал Гайдай.

Как писал ранее Фокус, 80% Луганской области находится под контролем ВС РФ. При этом, по словам главы ОВА, Вооруженные силы Украины успешно отбивают атаки оккупантов, а войска РФ несут большие потери. Счет погибших в боях россиян идет на десятки, а раненых — на сотни.