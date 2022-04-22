"50 рашистов в пакетах и 220 в больнице" — Гайдай рассказал об итогах боев на Донбассе

Глава ОВА сообщил, что Вооруженные силы Украины успешно отбивают атаки оккупантов в Луганской области, войска РФ несут большие потери. Счет погибших в боях оккупантов идет на десятки, раненых — на сотни.

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ВСУ отбили наступление россиян в Рубежном. Сейчас они продолжают отражать атаки в Новотошковском и Попасной, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в центральную районную больницу Новоайдара 20 апреля доставили около 220 раненых российских солдат и более 50 тел погибших оккупантов.

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Глава ОВА отметил, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки украинские воины отбили десять атак. При этом ВСУ уничтожили шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы. Также во время боев сбили девять беспилотников, три самолета и три вертолета.

В то же время враг терроризирует население оккупированных территорий.

"Вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис — разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины, — сообщил Гайдай. — Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров".

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области в ночь с 19 на 20 апреля войска РФ понесли серьезные потери в живой силе.

"Все больницы заполнены орками. Камазами свозят куда-то там, ближе к Луганску трупы. Техника остается. То есть, значительные потери, поэтому сегодня более спокойно. Возможно, ждут подкрепления, возможно, перегруппировываются. Дальше будем смотреть", — сказал Гайдай.

Он также заявил, что начало битвы за Донбасс чувствуется: увеличились количество техники, обстрелов. Золотое и Попасную враг обстреливает всем, что есть у российских войск. Несмотря на это ВС РФ все еще не могут прорвать оборону ВСУ.

По словам Гайдая, 80% Луганской области находится под контролем ВС РФ, и, если Украина не будет сопротивляться, Россия не остановится на этом.

"Конечно, россияне сильно рассредоточились. Мы установили оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска, там происходит много неприятных событий, но пока они не добились успеха. Нам удается уничтожать их технику… У нас здесь очень серьезная ситуация. Вся Луганская область подвергается обстрелам. Нет ни одного безопасного города. Мы понимаем, что правительство РФ собирается идти вперед и уничтожать все на своем пути. Поэтому мы пытаемся эвакуировать всех, насколько это возможно", — подчеркнул Гайдай.