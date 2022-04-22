"50 рашистів у пакетах і 220 у лікарні" — Гайдай розповів про підсумки боїв на Донбасі

Глава ОВА повідомив, що Збройні сили України успішно відбивають атаки окупантів у Луганській області, війська РФ зазнають великих втрат. Рахунок загиблих у боях окупантів іде на десятки, поранених — на сотні.

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ЗСУ відбили наступ росіян у Рубіжному. Наразі вони продовжують відбивати атаки у Новотошківському та Попасній, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, до центральної районної лікарні Новоайдара 20 квітня було доставлено майже 220 поранених російських солдат і понад 50 тіл загиблих окупантів.

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Глава ОВА зазначив, що на території Донецької та Луганської областей минулої доби українські воїни відбили десять атак. При цьому ЗСУ знищили шість танків, вісім одиниць броньованої та п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи. Також під час боїв збили дев'ять безпілотників, три літаки та три вертольоти.

Водночас ворог тероризує населення окупованих територій.

"Ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу — руйнують об'єкти критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів із території України, — повідомив Гайдай. — Є випадки розстрілів цивільного населення і волонтерів".

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай повідомляв, що в Луганській області в ніч із 19 на 20 квітня війська РФ зазнали серйозних втрат у живій силі.

"Усі лікарні заповнені орками. Камазами звозять кудись там, ближче до Луганська трупи. Техніка залишається. Тобто, значні втрати, тому сьогодні спокійніше. Можливо, чекають підкріплення, можливо, перегруповуються. Далі будемо дивитися", — сказав Гайдай.

Він також заявив, що початок битви за Донбас відчувається: збільшилася кількість техніки, обстрілів. Золоте та Попасну ворог обстрілює всім, що є у російських військ. Незважаючи на це, ЗС РФ все ще не можуть прорвати оборону ЗСУ.

За словами Гайдая, 80% Луганської області перебуває під контролем ЗС РФ, і, якщо Україна не чинитиме опір, Росія не зупиниться на цьому.

"Звичайно, росіяни сильно розосередилися. Ми встановили оборону в багатьох містах. Вони намагаються оточити наші війська, там відбувається багато неприємних подій, але поки вони не досягли успіху. Нам вдається знищувати їхню техніку... У нас тут дуже серйозна ситуація. Уся Луганська область зазнає обстрілів. Немає жодного безпечного міста. Ми розуміємо, що уряд РФ збирається йти вперед і знищувати все на своєму шляху. Тому ми намагаємося евакуювати всіх, наскільки це можливо", — наголосив Гайдай.