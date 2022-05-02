В Лисичанске сгорела гимназия, пережившая две мировые войны (фото, видео)

Учебное заведение входило в топ-100 лучших школ Украины, а также являлось частью Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в ходе обстрела войсками РФ Лисичанска было уничтожено историческое здание городской гимназии. Об этом чиновник рассказал на своей странице в Facebook.

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По словам главы ОВА, это здание входило в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Гимназия со столетней историей пережила две мировые войны и бои за город в 2014 году, однако, фатальным для нее стало российское военное вторжение 2022 года.

"Вчера в результате прицельного обстрела в гимназии начался пожар. Пылало несколько часов. Огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

Ее построили в конце 19 века, гимназия входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда сдавали ВНО с высокими показателями и поступали в лучшие вузы страны", — заявил глава Луганской областной администрации.

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Напомним, 25 апреля Фокус рассказывал, что Луганская область осталась без воды и света из-за обстрелов ВС РФ. Добраться до повреждений линии электропередачи невозможно из-за активных боевых действий. При этом энергетики, как заявлял тогда глава ОВА Сергей Гайдай, уже нашли выход.

Также Гайдай добавил, что почти вся область осталась без воды, так как из-за повреждения линий электропередач обесточены насосные станции, которые поставляют воду в Северодонецк, и объекты Попаснянского районного водоканала.