Була прихована загроза: будинок сімейства згорів через дві години після новосілля (фото)

Після виснажливої подорожі пара лягла спати, але менше ніж за пів години дружина прокинулась від різкого запаху диму.

Орендований будинок подружньої пари, 31-річної Меган Вітлі та 32-річного Елліса Флека, згорів через дві години після новосілля. За словами пожежників, це трапилось внаслідок нещасного випадку: на горищі помешкання розбилася прихована лампочка й загорівся килим на стіні, пише видання Metro.

Повідомляється, що сімейство переїхало з Кента (Велика Британія) до орендованого будинку в Грімсбі торік у вересні. Розпакувавши речі після виснажливої подорожі, пара лягла спати, але менш ніж за пів години Меган прокинулася від сильного запаху диму та дивного шиплячого звуку.

"Датчик пожежної тривоги не спрацював, хоча в кімнаті було дуже гаряче. Ми пішли до ванної, а там вся стеля уже плавилася. Спочатку була паніка та шок, але нам пощастило вибратися звідти", — розповідає потерпіла.

На горищі будинку розбилася прихована лампочка й загорівся килим на стіні Фото: Megan Wheatley

На опублікованих фотографіях можна побачити, що будинок майже повністю зруйнований. Загальна сума збитків складає 37 тисяч фунтів стерлінгів (майже 2 млн грн), однак страхова компанія погодилась виплатити лише часткову компенсацію — 17 тисяч фунтів (близько 887 тис. грн).

Меган та Елліс стверджують, що не отримали майже ніякої підтримки від свого орендодавця — Роберта Коупера, власника Ideal Property Services. Попри те, що, за їхніми словами, пожежа виникла саме через "його недбалість".

Пожежний інспектор пізніше з’ясував, що димова сигналізація потребувала заміни ще у 2016 році.

Наслідки пожежі в орендованому будинку Меган та Елліс Фото: Megan Wheatley Наслідки пожежі в орендованому будинку Меган та Елліс Фото: Megan Wheatley

Подружжю довелося звільнитися з нової роботи й повернутися до Колчестера. Наразі пара сподівається забрати з будинку свої речі, які не постраждали внаслідок нещасного випадку.

"Ми домовилися про дату, коли можна це зробити, але ніхто не прийшов і не впустив мене всередину. Зараз я втратила надію повернути наші речі", — зізнається Меган, яка запустили збір на благодійній платформі GoFundMe, щоб покрити решту збитків.

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