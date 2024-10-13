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27 ванних кімнат: спадкоємець мільярдера показав один із найбільших будинків Америки (фото)

Спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер продає свій найбільший будинок в Америці за 195 млн доларів, фото, США
Фото: Anthony Barcelo | Будинок Тоні Прітцкера

Екстер'єр розкішного особняка виконаний з вапняку, а в інтер'єрі переважають сталь та скло. З вітальні відкривається панорамний вид на Лос-Анджелес.

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Спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер, який керує мережею готелів Hyatt, показав один із найбільших маєтків Америки. На будівництво елітного помешкання площею 4645 кв.м пішло шість років. Всередині є 16 спалень, 27 ванних кімнат, тенісний корт, баскетбольний майданчик, басейн на схилі скелі, окремий гостьовий будинок, боулінг та приватний кінотеатр. Про це пише видання Business Insider.

Спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер продає свій найбільший будинок в Америці за 195 млн доларів, фото, США Fullscreen
Будинок Тоні Прітцкера
Фото: Anthony Barcelo

Об’єкт нерухомості виставили на продаж у жовтні 2024 року після того, як його власники, Тоні та Жанна Пріцкер, уклали мирову угоду, завершили складний та довготривалий процес розлучення та розподілу майна, що почався ще у 2022-му.

Спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер продає свій найбільший будинок в Америці за 195 млн доларів, фото, США Fullscreen
На будівництво елітного помешкання пішло шість років
Фото: Anthony Barcelo

Журналісти газети The Wall Street Journal зазначають, що оцінений в $195 млн маєток може стати найдорожчим з-поміж усіх проданих до цього. Попередній рекорд належав магнату Джеффу Безосу, який продав своє житло в Лос-Анджелесі за $165 млн.

Найдорожчий маєток Америки

Екстер'єр розкішного особняка виконаний з вапняку, а в інтер'єрі переважають сталь та скло. З вітальні відкривається панорамний вид на місто. У ясний день навіть можна побачити Тихий океан.

Спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер продає свій найбільший будинок в Америці за 195 млн доларів, фото, США Fullscreen
У будинку є 16 спалень та 27 ванних кімнат
Фото: Anthony Barcelo

До послуг мешканців власний оздоровчий центр, внутрішній дворик з фонтанами та місцями для сидіння, задній двір з відкритою кухнею, двома грилями й піччю для піци, мармуровий басейн завдовжки 75 футів (близько 23 м) та стоянка на 80-100 автомобілів.

"Сьогодні ніхто такого вже не будує. Це найкращий будинок, який я коли-небудь бачив", — зазначив в інтерв'ю журналу агент з продажу елітної нерухомості Стівен Шапіро.

Спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер продає свій найбільший будинок в Америці за 195 млн доларів, фото, США Fullscreen
До послуг мешканців власний оздоровчий центр, внутрішній дворик з фонтанами та місцями для сидіння та задній двір з відкритою кухнею
Фото: Anthony Barcelo
Спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер продає свій найбільший будинок в Америці за 195 млн доларів, фото, США Fullscreen
До послуг мешканців власний оздоровчий центр, внутрішній дворик з фонтанами та місцями для сидіння та задній двір з відкритою кухнею
Фото: Anthony Barcelo

Хто такий Тоні Пріцкер?

Тоні Пріцкер — один зі спадкоємців мережі готелів Hyatt Hotels, а також голова та генеральний директор Pritzker Private Capital. Упродовж 33 років був одружений з Жанною Пріцкер (з 1989-го), подружжя виховує шістьох дітей. Згідно з нещодавньою оцінкою Forbes, статки багатія становлять 4,1 мільярда доларів.

Спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер продає свій найбільший будинок в Америці за 195 млн доларів, фото, США Fullscreen
Тоні Прітцкер з колишньою дружиною
Фото: Stefanie Keenan

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дерев'яний пляжний будиночок розміром із садовий сарай — 1,8 м завширшки та 4 м завдовжки — виставили на продаж за 130 000 євро. За словами рієлторів, цей об’єкт нерухомості привертає увагу потенційних покупців завдяки своєму вдалому розташуванню на пляжі Ейвон у Крайстчерчі (графство Дорсет, Велика Британія).

А от 31-річний швед Антон Ворманн у 2018 році переїхав із США до Японії. Нещодавно він придбав за $15 тисяч занедбану ферму в містечку Кудзюкурі, що знаходиться на найбільш густонаселеному острові країни.