27 ванних кімнат: спадкоємець мільярдера показав один із найбільших будинків Америки (фото)

Екстер'єр розкішного особняка виконаний з вапняку, а в інтер'єрі переважають сталь та скло. З вітальні відкривається панорамний вид на Лос-Анджелес.

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Спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер, який керує мережею готелів Hyatt, показав один із найбільших маєтків Америки. На будівництво елітного помешкання площею 4645 кв.м пішло шість років. Всередині є 16 спалень, 27 ванних кімнат, тенісний корт, баскетбольний майданчик, басейн на схилі скелі, окремий гостьовий будинок, боулінг та приватний кінотеатр. Про це пише видання Business Insider.

Будинок Тоні Прітцкера Фото: Anthony Barcelo

Об’єкт нерухомості виставили на продаж у жовтні 2024 року після того, як його власники, Тоні та Жанна Пріцкер, уклали мирову угоду, завершили складний та довготривалий процес розлучення та розподілу майна, що почався ще у 2022-му.

На будівництво елітного помешкання пішло шість років Фото: Anthony Barcelo

Журналісти газети The Wall Street Journal зазначають, що оцінений в $195 млн маєток може стати найдорожчим з-поміж усіх проданих до цього. Попередній рекорд належав магнату Джеффу Безосу, який продав своє житло в Лос-Анджелесі за $165 млн.

Найдорожчий маєток Америки

Екстер'єр розкішного особняка виконаний з вапняку, а в інтер'єрі переважають сталь та скло. З вітальні відкривається панорамний вид на місто. У ясний день навіть можна побачити Тихий океан.

У будинку є 16 спалень та 27 ванних кімнат Фото: Anthony Barcelo

До послуг мешканців власний оздоровчий центр, внутрішній дворик з фонтанами та місцями для сидіння, задній двір з відкритою кухнею, двома грилями й піччю для піци, мармуровий басейн завдовжки 75 футів (близько 23 м) та стоянка на 80-100 автомобілів.

"Сьогодні ніхто такого вже не будує. Це найкращий будинок, який я коли-небудь бачив", — зазначив в інтерв'ю журналу агент з продажу елітної нерухомості Стівен Шапіро.

До послуг мешканців власний оздоровчий центр, внутрішній дворик з фонтанами та місцями для сидіння та задній двір з відкритою кухнею Фото: Anthony Barcelo До послуг мешканців власний оздоровчий центр, внутрішній дворик з фонтанами та місцями для сидіння та задній двір з відкритою кухнею Фото: Anthony Barcelo

Хто такий Тоні Пріцкер?

Тоні Пріцкер — один зі спадкоємців мережі готелів Hyatt Hotels, а також голова та генеральний директор Pritzker Private Capital. Упродовж 33 років був одружений з Жанною Пріцкер (з 1989-го), подружжя виховує шістьох дітей. Згідно з нещодавньою оцінкою Forbes, статки багатія становлять 4,1 мільярда доларів.

Тоні Прітцкер з колишньою дружиною Фото: Stefanie Keenan

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дерев'яний пляжний будиночок розміром із садовий сарай — 1,8 м завширшки та 4 м завдовжки — виставили на продаж за 130 000 євро. За словами рієлторів, цей об’єкт нерухомості привертає увагу потенційних покупців завдяки своєму вдалому розташуванню на пляжі Ейвон у Крайстчерчі (графство Дорсет, Велика Британія).

А от 31-річний швед Антон Ворманн у 2018 році переїхав із США до Японії. Нещодавно він придбав за $15 тисяч занедбану ферму в містечку Кудзюкурі, що знаходиться на найбільш густонаселеному острові країни.