Будинок розміром з сарай, де не можна навіть спати, продають за 130 000 євро (фото)

Всередині приміщення є мінікухня з холодильником та плитою, що працює на газовому балоні, а також раковина та місце для зберігання їжі, напоїв, посуду та пляжних речей.

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Дерев'яний пляжний будиночок розміром із садовий сарай — 1,8 м завширшки та 4 м завдовжки — виставили на продаж за 130 000 євро. За словами рієлторів, цей об’єкт нерухомості привертає увагу потенційних покупців завдяки своєму вдалому розташуванню на пляжі Ейвон у Крайстчерчі (графство Дорсет, Велика Британія), пише Daily Mail.

Хатинка стоїть на пляжі Ейвон Фото: BNPS

У хатині є мінікухня з холодильником та плитою, що працює на газовому балоні, а також раковина і місце для зберігання їжі, напоїв, посуду та пляжних речей. Завдяки подвійним скляним дверям приміщення можна використовувати навіть взимку.

У хатині є мінікухня з холодильником та плитою Фото: BNPS

Нинішній власник Пол Хейдон купив будиночок у 2021 році, коли під час пляжної прогулянки помітив оголошення про продаж. Однак тепер чоловік хоче продати його, аби придбати трохи більший на іншому пляжі.

"Ми користувалися цією хатинкою досить регулярно, можливо, раз на два тижні, але зараз хочемо купити іншу. Ейвон чудовий пляж: поруч є ресторан та магазин, тут загалом тихо. Нам було дуже зручно ходити на пляж без необхідності щоразу носити речі, але новий власник може розглядати це як довгострокову інвестицію — здавати в оренду й отримувати дохід", — розповідає 57-річний Пол Хейдон, інвестор у сфері технологій.

До речі, на піщаному пляжі Ейвон розташовано близько 130 схожих будиночків. Вони мають популярність серед людей, які вигулюють собак, туристів та спортсменів. Втім, є один нюанс — власникам доводиться обов’язково сплачувати оренду землі — близько 1300 євро на рік.

Нинішній власник Пол Хейдон купив будиночок у 2021 році Фото: BNPS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у затишній долині Амброз, що в Іспанії, всім охочим пропонують $16 тисяч за переїзд, аби відродити цей мальовничий куточок. Місцеві чиновники насамперед розраховують на працівників, які мають можливість працювати дистанційно.

А от 31-річний швед Антон Ворманн у 2018 році переїхав із США до Японії. Нещодавно він придбав за $15 тисяч занедбану ферму в містечку Кудзюкурі, що знаходиться на найбільш густонаселеному острові країни.