Дом размером с сарай, где нельзя даже спать, продают за 130 000 евро (фото)

Внутри помещения есть мини-кухня с холодильником и плитой, работающей на газовом баллоне, а также раковина и место для хранения еды, напитков, посуды и пляжных вещей.

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Деревянный пляжный домик размером с садовый сарай — 1,8 м в ширину и 4 м в длину — выставили на продажу за 130 000 евро. По словам риелторов, этот объект недвижимости привлекает внимание потенциальных покупателей благодаря своему удачному расположению на пляже Эйвон в Крайстчерче (графство Дорсет, Великобритания), пишет Daily Mail.

Домик стоит на пляже Эйвон Фото: BNPS

В хижине есть мини-кухня с холодильником и плитой, работающей на газовом баллоне, а также раковина и место для хранения еды, напитков, посуды и пляжных вещей. Благодаря двойным стеклянным дверям помещение можно использовать даже зимой.

В хижине есть мини-кухня с холодильником и плитой Фото: BNPS

Нынешний владелец Пол Хейдон купил домик в 2021 году, когда во время пляжной прогулки заметил объявление о продаже. Однако теперь мужчина хочет продать его, чтобы приобрести больший на другом пляже.

"Мы пользовались этим домиком довольно регулярно, возможно, раз в две недели, но сейчас хотим купить другой. Эйвон отличный пляж: рядом есть ресторан и магазин, здесь в целом тихо. Нам было очень удобно ходить на пляж без необходимости каждый раз носить вещи, но новый владелец может рассматривать это как долгосрочную инвестицию — сдавать в аренду и получать доход", — рассказывает 57-летний Пол Хейдон, инвестор в сфере технологий.

Кстати, на песчаном пляже Эйвон расположено около 130 похожих домиков. Они пользуются популярностью среди людей, которые выгуливают собак, туристов и спортсменов. Впрочем, есть один нюанс — владельцам приходится обязательно платить за аренду земли — около 1300 евро в год.

Нынешний владелец Пол Хейдон купил домик в 2021 году Фото: BNPS

Напомним, ранее Фокус писал, что в уютной долине Амброз, что в Испании, всем желающим предлагают $16 тысяч за переезд, чтобы возродить этот живописный уголок. Местные чиновники прежде всего рассчитывают на работников, которые имеют возможность работать дистанционно.

А вот 31-летний швед Антон Ворманн в 2018 году переехал из США в Японию. Недавно он приобрел за $15 тысяч заброшенную ферму в городке Кудзюкури, который находится на самом густонаселенном острове страны.