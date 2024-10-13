27 ванных комнат: наследник миллиардера показал один из самых больших домов Америки (фото)

Экстерьер роскошного особняка выполнен из известняка, а в интерьере преобладают сталь и стекло. Из гостиной открывается панорамный вид на Лос-Анджелес.

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Наследник миллиардера Тони Притцкер, который руководит сетью отелей Hyatt, показал один из больших особняков Америки. На строительство элитного дома площадью 4645 кв.м ушло шесть лет. Внутри есть 16 спален, 27 ванных комнат, теннисный корт, баскетбольная площадка, бассейн на склоне скалы, отдельный гостевой дом, боулинг и частный кинотеатр. Об этом пишет издание Business Insider.

Дом Тони Притцкера Фото: Anthony Barcelo

Объект недвижимости выставили на продажу в октябре 2024 года после того, как его владельцы, Тони и Жанна Прицкер, заключили мировое соглашение, завершили сложный и длительный процесс развода и раздела имущества, начавшийся еще в 2022-м.

На строительство элитного помещения ушло шесть лет Фото: Anthony Barcelo

Журналисты газеты The Wall Street Journal отмечают, что оцененный в $195 млн особняк может стать самым дорогим из всех проданных до этого. Предыдущий рекорд принадлежал магнату Джеффу Безосу, который продал свое жилье в Лос-Анджелесе за $165 млн.

Самый дорогой дом Америки

Экстерьер роскошного особняка выполнен из известняка, а в интерьере преобладают сталь и стекло. Из гостиной открывается панорамный вид на город. В ясный день даже можно увидеть Тихий океан.

В доме есть 16 спален и 27 ванных комнат Фото: Anthony Barcelo

К услугам жителей собственный оздоровительный центр, внутренний дворик с фонтанами и местами для сидения, задний двор с открытой кухней, двумя грилями и печью для пиццы, мраморный бассейн длиной 75 футов (около 23 м) и стоянка на 80-100 автомобилей.

"Сегодня никто такого уже не строит. Это лучший дом, который я когда-либо видел", — отметил в интервью журналу агент по продаже элитной недвижимости Стивен Шапиро.

К услугам жителей собственный оздоровительный центр, внутренний дворик с фонтанами и местами для сидения и задний двор с открытой кухней Фото: Anthony Barcelo К услугам жителей собственный оздоровительный центр, внутренний дворик с фонтанами и местами для сидения и задний двор с открытой кухней Фото: Anthony Barcelo

Кто такой Тони Прицкер?

Тони Прицкер — один из наследников сети отелей Hyatt Hotels, а также глава и генеральный директор Pritzker Private Capital. В течение 33 лет был женат на Жанне Прицкер (с 1989-го), супруги воспитывают шестерых детей. Согласно недавней оценке Forbes, состояние богача составляет 4,1 миллиарда долларов.

Тони Притцкер с бывшей женой Фото: Stefanie Keenan

Напомним, ранее Фокус писал, что деревянный пляжный домик размером с садовый сарай — 1,8 м в ширину и 4 м в длину — выставили на продажу за 130 000 евро. По словам риелторов, этот объект недвижимости привлекает внимание потенциальных покупателей благодаря своему удачному расположению на пляже Эйвон в Крайстчерче (графство Дорсет, Великобритания).

А вот 31-летний швед Антон Ворманн в 2018 году переехал из США в Японию. Недавно он приобрел за $15 тысяч заброшенную ферму в городке Кудзюкури, который находится на самом густонаселенном острове страны.