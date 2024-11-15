Была скрытая угроза: дом семейства сгорел через два часа после новоселья (фото)

После изнурительного путешествия пара легла спать, но меньше чем через полчаса жена проснулась от резкого запаха дыма.

Арендованный дом супружеской пары, 31-летней Меган Уитли и 32-летнего Эллиса Флека, сгорел через два часа после новоселья. По словам пожарных, это произошло в результате несчастного случая: на чердаке квартиры разбилась скрытая лампочка и загорелся ковер на стене, пишет издание Metro.

Сообщается, что семейство переехало из Кента (Великобритания) в арендованный дом в Гримсби в сентябре прошлого года. Распаковав вещи после изнурительного путешествия, пара легла спать, но менее чем через полчаса Меган проснулась от сильного запаха дыма и странного шипящего звука.

"Датчик пожарной тревоги не сработал, хотя в комнате было очень горячо. Мы пошли в ванную, а там весь потолок уже плавился. Сначала была паника и шок, но нам удалось выбраться оттуда", — рассказывает потерпевшая.

На чердаке дома разбилась скрытая лампочка и загорелся ковер на стене Фото: Megan Wheatley

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что дом почти полностью разрушен. Общая сумма ущерба составляет 37 тысяч фунтов стерлингов (почти 2 млн грн), однако страховая компания согласилась выплатить лишь частичную компенсацию — 17 тысяч фунтов (около 887 тыс. грн).

Меган и Эллис утверждают, что не получили почти никакой поддержки от своего арендодателя — Роберта Коупера, владельца Ideal Property Services. Несмотря на то, что, по их словам, пожар возник именно из-за "его халатности".

Пожарный инспектор позже выяснил, что дымовая сигнализация нуждалась в замене еще в 2016 году.

Последствия пожара в арендованном доме Меган и Эллис Фото: Megan Wheatley Последствия пожара в арендованном доме Меган и Эллис Фото: Megan Wheatley

Супругам пришлось уволиться с новой работы и вернуться в Колчестер. Сейчас пара надеется забрать из дома свои вещи, которые не пострадали в результате несчастного случая.

"Мы договорились о дате, когда можно это сделать, но никто не пришел и не впустил меня внутрь. Сейчас я потеряла надежду вернуть наши вещи", — признается Меган, которая запустили сбор на благотворительной платформе GoFundMe, чтобы покрыть оставшийся ущерб.

Напомним, ранее Фокус писал, что наследник миллиардера Тони Притцкер, который руководит сетью отелей Hyatt, показал один из крупнейших особняков Америки. На строительство элитного дома площадью 4645 кв.м ушло шесть лет. Внутри есть 16 спален, 27 ванных комнат, теннисный корт, баскетбольная площадка, бассейн на склоне скалы, отдельный гостевой дом, боулинг и частный кинотеатр.

А вот Педро Касарес из Орландо (США) прославился в интернете после того, как сумел спасти свой дом от разрушительного мегаурагана "Милтон". Мужчина обвязал крышу дома специальными ремнями с металлическими крюками, которые крепились на восемь футов в цемент.