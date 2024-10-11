Мужчина спас дом от урагана "Милтон", привязав его ремнями к земле (фото)
Благодаря тщательной подготовке дом Педро Касареса удалось спасти от стихийного бедствия.
Педро Касарес из Орландо (США) прославился в интернете после того, как сумел спасти свой дом от разрушительного мегаурагана "Милтон". Мужчина обвязал крышу дома специальными ремнями с металлическими крюками, которые крепились на восемь футов в цемент. О подготовке к стихийному бедствию в видео на TikTok подробнее рассказала его дочь — Раиса.
"У нас все хорошо. Только что вышли из дома, чтобы убрать и оценить повреждения. Ничего чрезвычайного — даже черепица на месте. Это единственный дом моих родителей, поэтому ясно, почему они хотят его привязать", — рассказывает женщина, демонстрируя последствия шторма.
Другие дома в этом же районе получили более серьезные повреждения, в частности деревья падали и разбивали окна, однако благодаря тщательной подготовке дом Касареса удалось спасти.
По словам американки, все защитные элементы остаются на месте, поскольку во Флориде все еще продолжается сезон ураганов.
В разделе комментариев пользователи сети похвалили Педро за смелость перед лицом страшной опасности.
- "Это была хорошая идея. Твой папа умный человек";
- "Знала, что они сработают. Молодец, что не потерял надежду";
- "Детка, этот Педро — настоящий умелец!";
- "Вы можете открывать собственный бизнес по установке таких ремней для других домов";
- "Твой папа такой замечательный. Пусть Бог благословит его и всю вашу семью".
Это видео быстро ворвалось в тренды TikTok, собрав сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков, комментариев, репостов и других реакций.
Напомним, ранее Фокус писал, что Джозеф Малиновский из Флориды (США), который потерял ногу в автокатастрофе, когда ему было 16 лет, проигнорировал приказ об эвакуации в заливе Тампа и решил провести ночь в открытом море. Позже журналисты поинтересовались, как ему удалось пережить мегаураган века "Милтон".
Кроме того, роскошный круизный лайнер Sun Princess оказались на пути мегаурагана "Милтон", который надвигался на Флориду (США). Пассажиров и членов экипажа судна пришлось экстренно эвакуировать в безопасное место с помощью вертолета.