Мужчина спас дом от урагана "Милтон", привязав его ремнями к земле (фото)

Благодаря тщательной подготовке дом Педро Касареса удалось спасти от стихийного бедствия.

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Педро Касарес из Орландо (США) прославился в интернете после того, как сумел спасти свой дом от разрушительного мегаурагана "Милтон". Мужчина обвязал крышу дома специальными ремнями с металлическими крюками, которые крепились на восемь футов в цемент. О подготовке к стихийному бедствию в видео на TikTok подробнее рассказала его дочь — Раиса.

"У нас все хорошо. Только что вышли из дома, чтобы убрать и оценить повреждения. Ничего чрезвычайного — даже черепица на месте. Это единственный дом моих родителей, поэтому ясно, почему они хотят его привязать", — рассказывает женщина, демонстрируя последствия шторма.

Другие дома в этом же районе получили более серьезные повреждения, в частности деревья падали и разбивали окна, однако благодаря тщательной подготовке дом Касареса удалось спасти.

По словам американки, все защитные элементы остаются на месте, поскольку во Флориде все еще продолжается сезон ураганов.

В разделе комментариев пользователи сети похвалили Педро за смелость перед лицом страшной опасности.

"Это была хорошая идея. Твой папа умный человек";

"Знала, что они сработают. Молодец, что не потерял надежду";

"Детка, этот Педро — настоящий умелец!";

"Вы можете открывать собственный бизнес по установке таких ремней для других домов";

"Твой папа такой замечательный. Пусть Бог благословит его и всю вашу семью".

Это видео быстро ворвалось в тренды TikTok, собрав сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков, комментариев, репостов и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что Джозеф Малиновский из Флориды (США), который потерял ногу в автокатастрофе, когда ему было 16 лет, проигнорировал приказ об эвакуации в заливе Тампа и решил провести ночь в открытом море. Позже журналисты поинтересовались, как ему удалось пережить мегаураган века "Милтон".

Кроме того, роскошный круизный лайнер Sun Princess оказались на пути мегаурагана "Милтон", который надвигался на Флориду (США). Пассажиров и членов экипажа судна пришлось экстренно эвакуировать в безопасное место с помощью вертолета.