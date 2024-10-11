Одноногий мужчина в лодке чудом пережил ураган "Милтон": как ему это удалось

Джозефу предлагали оплатить отель или отвезти в приют, но он категорически отказался.

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Джозеф Малиновский из Флориды (США), который потерял ногу в автокатастрофе, когда ему было 16 лет, проигнорировал приказ об эвакуации в заливе Тампа и решил провести ночь в открытом море. О том, как ему удалось пережить мегаураган века "Милтон", пишет издание The Mirror.

Джозефа родные и друзья называют "Лейтенантом Дэном" в честь героя фильма "Форрест Гамп", который потерял ноги во время войны во Вьетнаме. Он заверил журналистов, что не получил серьезных травм и его лодка была "в безопасности", сопротивляясь ветру скоростью 120 миль/час.

"Я даже не пролил свой кофе. У меня все хорошо, есть все необходимое — много воды и еды. Могу прожить здесь две недели", — рассказал мужчина в видео, опубликованном на странице в TikTok.

Он поблагодарил всех за заботу. Некоторые из подписчиков предлагали моряку оплатить отель или отвезти в приют, но тот категорически отказался.

"Я не планировал и не ожидал этого, это был Божий план — объединить мир. Делаю свое дело, и будет что будет", — заявил он.

Чтобы помочь Джозефу приобрести новую лодку, был объявлен сбор на платформе GoFundMe. Неравнодушным людям удалось собрать 30 000 фунтов стерлингов (1,6 млн грн) из запланированных 80 000 (4,3 млн грн).

К слову, ураган "Милтон" достиг берегов Флориды в среду, 9 октября. В результате стихийного бедствия пострадало много зданий и объектов инфраструктуры, в частности возникали торнадо, которые срывали крыши, переворачивали автомобили и поднимали в воздух обломки.

Ученые говорят, что появление торнадо перед и во время ураганов не является чем-то необычным, но интенсивность этих вихрей в этот раз была аномальной.

Напомним, ранее Фокус писал, что роскошный круизный лайнер Sun Princess оказались на пути мегаурагана "Милтон", который надвигался на Флориду (США). Пассажиров и членов экипажа судна пришлось экстренно эвакуировать в безопасное место с помощью вертолета.

А вот у одного из мужчин на западном побережье Флориды сломалось рыболовное судно за несколько часов до того, как ураган "Милтон" достиг берега. Он успел связаться по радио со станцией береговой охраны, и через сутки спасатели обнаружили его в океане, в 48 км от Лонгбоут-Ки в округе Сарасота.