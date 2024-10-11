Одноногий чоловік у човні дивом пережив ураган "Мілтон": як йому це вдалось

Джозефу пропонували оплатити готель або відвезти в притулок, але він категорично відмовився.

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Джозеф Малиновський з Флориди (США), який втратив ногу в автокатастрофі, коли йому було 16 років, проігнорував наказ про евакуацію в затоці Тампа й вирішив провести ніч у відкритому морі. Про те, як йому вдалося пережити мегаураган століття "Мілтон", пише видання The Mirror.

Джозефа рідні та друзі називають "Лейтенантом Деном" на честь героя фільму "Форрест Гамп", який втратив ноги під час війни у В'єтнамі. Він запевнив журналістів, що не зазнав серйозних травм і його човен був "у безпеці", опираючись вітру швидкістю 120 миль/год.

"Я навіть не пролив свою каву. У мене все добре, маю все необхідне — багато води та їжі. Можу прожити тут два тижні", — розповів чоловік у відео, опублікованому на сторінці у TikTok.

Він подякував усім за турботу. Дехто з підписників пропонував моряку оплатити готель або відвезти в притулок, але той категорично відмовився.

"Я не планував і не очікував цього, то був Божий план — об'єднати світ. Роблю свою справу, і буде що буде", — заявив він.

Щоб допомогти Джозефу придбати новий човен, був оголошений збір на платформі GoFundMe. Небайдужим людям вдалось зібрати 30 000 фунтів стерлінгів (1,6 млн грн) із запланованих 80 000 (4,3 млн грн).

До слова, ураган "Мілтон" досяг берегів Флориди у середу, 9 жовтня. Внаслідок стихійного лиха постраждало багато будівель та об’єктів інфраструктури, зокрема виникали торнадо, які зривали дахи, перевертали автомобілі й підіймали у повітря уламки.

Вчені кажуть, що поява торнадо перед і під час ураганів не є чимось незвичайним, але інтенсивність цих вихорів цього разу була аномальною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що розкішний круїзний лайнер Sun Princess опинилися на шляху мегаурагану "Мілтон", який насувався на Флориду (США). Пасажирів та членів екіпажу судна довелось екстрено евакуювати у безпечне місце за допомогою гелікоптера.

А от в одного з чоловіків на західному узбережжі Флориди зламалося рибальське судно за кілька годин до того, як ураган "Мілтон" досяг берега. Він встиг зв'язатися по радіо зі станцією берегової охорони, і через добу рятувальники виявили його в океані, за 48 км від Лонгбоут-Кі в окрузі Сарасота.