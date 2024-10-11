Доба з холодильником в океані під час урагану: історії дивовижного порятунку (відео)

Один із постраждалих вижив у відкритому океані, тримаючись за холодильник. Другого виявили верхи на перевернутому човні.

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В одного з чоловіків на західному узбережжі Флориди зламалося рибальське судно за кілька годин до того, як ураган "Мілтон" досяг берега. Він встиг зв'язатися по радіо зі станцією берегової охорони, і через добу рятувальники виявили його в океані, за 48 км від Лонгбоут-Кі в окрузі Сарасота.

Перебуваючи у відкритій воді, чоловік тримався за холодильник.

На відео, що зафіксувало кадри рятувальної операції, видно як рятувальник спускається на тросі з вертольота у воду і наближається до чоловіка, який годинами тримався на плаву, тримаючись за холодильник.

Після порятунку потерпілого доправили в лікарню Тампи.

Ще одну людину виявили на перевернутому човні більш ніж за 100 км від узбережжя.

Крім того, 14-річному хлопчикові вдалося вижити під час урагану, плаваючи на дошках і уламках у повністю затопленому районі округу Гіллсборо.

У місці, де було знайдено неповнолітнього, вода вкрила перші поверхи будинків, і рятувальники перевіряли територію на човнах.

Нагадаємо, дружина будівельника з Флориди вирішила похвалитися своїм "Мілтон-стійким" особняком перед підписниками. Однак її захейтили в соцмережі.

Через ураган "Мілтон" загинули щонайменше 10 людей, а понад 3,2 млн будинків і підприємств у Флориді залишилися без електрики. Деякі з них уже кілька днів чекали на відновлення подачі електроенергії після урагану Хелен, який наринув на цей регіон два тижні тому.