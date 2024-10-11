Сутки с холодильником в океане во время урагана: истории удивительного спасения (видео)

Один из пострадавших выжил в открытом океане, держась за холодильник. Второго обнаружили верхом на перевернутой лодке.

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У одного из мужчин на западном побережье Флориды сломалось рыболовное судно за несколько часов до того, как ураган "Милтон" достиг берега. Он успел связаться по радио со станцией береговой охраны, и спустя сутки спасатели обнаружили его в океане, в 48 км от Лонгбоут-Ки в округе Сарасота.

Находясь в открытой воде, мужчина держался за холодильник.

На видео, запечатлевшем кадры спасательной операции, видно как спасатель спускается на тросе с вертолета в воду и приближается к мужчине, который часами держался на плаву, держась за холодильник.

После спасения пострадавшего доставили в больницу Тампы.

Еще одного человека обнаружили на перевернутой лодке более чем в 100 км от побережья.

Кроме того, 14-летнему мальчику удалось выжить во время урагана, плавая на досках и обломках в полностью затопленном районе округа Хиллсборо.

В месте, где был найден несовершеннолетний, вода покрыла первые этажи домов, и спасатели проверяли территорию на лодках.

Напомним, жена строителя из Флориды решила похвастаться своим "Милтон-устойчивым" особняком перед подписчиками. Однако ее захейтили в соцсети.

Из-за урагана "Милтон" погибли, по меньшей мере, 10 человек, а более 3,2 млн домов и предприятий во Флориде остались без электричества. Некоторые из них уже несколько дней ждали восстановления подачи электроэнергии после урагана Хелен, который обрушился на этот регион две недели назад.