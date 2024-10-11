Чоловік врятував будинок від урагану "Мілтон", прив'язавши його ременями до землі (фото)

Завдяки ретельній підготовці помешкання Педро Касареса вдалось врятувати від стихійного лиха.

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Педро Касарес з Орландо (США) прославився в інтернеті після того, як зумів врятувати свій будинок від руйнівного мегаурагану "Мілтон". Чоловік обв'язав дах оселі спеціальними ременями з металевими гаками, які кріпились на вісім футів у цемент. Про підготовку до стихійного лиха у відео на TikTok детальніше розповіла його донька — Раїса.

"У нас все добре. Щойно вийшли з дому, щоб прибрати й оцінити пошкодження. Нічого надзвичайного — навіть черепиця на місці. Це єдиний дім моїх батьків, тож ясно, чому вони хочуть його прив’язати", — розповідає жінка, демонструючи наслідки шторму.

Інші будинки в цьому ж районі зазнали серйозніших пошкоджень, зокрема дерева падали й розбивали вікна, однак завдяки ретельній підготовці помешкання Касареса вдалось врятувати.

За словами американки, всі захисні елементи лишаються на місці, оскільки у Флориді все ще триває сезон ураганів.

У розділі коментарів користувачі мережі похвалили Педро за сміливість перед обличчям страшної небезпеки.

"Це була гарна ідея. Твій тато розумний чоловік";

"Знала, що вони спрацюють. Молодець, що не втратив надію";

"Дитинко, цей Педро — справжній умілець!";

"Ви можете відкривати власний бізнес зі встановлення таких ременів для інших будинків";

"Твій тато такий чудовий. Нехай Бог благословить його та всю вашу родину".

Це відео швидко увірвалось в тренди TikTok, зібравши сотні тисяч переглядів, десятки тисяч вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Джозеф Малиновський з Флориди (США), який втратив ногу в автокатастрофі, коли йому було 16 років, проігнорував наказ про евакуацію в затоці Тампа й вирішив провести ніч у відкритому морі. Пізніше журналісти поцікавились, як йому вдалося пережити мегаураган століття "Мілтон".

Крім того, розкішний круїзний лайнер Sun Princess опинилися на шляху мегаурагану "Мілтон", який насувався на Флориду (США). Пасажирів та членів екіпажу судна довелось екстрено евакуювати у безпечне місце за допомогою гелікоптера.