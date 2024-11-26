"Сковорода захищає нас": лише один вітраж уцілів після ракетного удару по Харкову (фото)

Вітражі із зображеннями Антона Макаренка та Василя Сухомлинського у педагогічному університеті розлетілися на друзки. Зображення українського філософа залишилося неушкодженим.

У понеділок, 25 листопада, російські війська обстріляли Київський район Харкова ракетами С-300, внаслідок чого постраждали 41 будинок, зокрема й головний корпус Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Про пошкодження навчального закладу у Facebook розповіла професорка Галина Куц.

Російський удар пошкодив вітражі в корпусі університету. Зокрема розлетілися на друзки портрети Антона Макаренка та Василя Сухомлинського на вітражах. Водночас портрет Григорія Сковороди, розміщений у центральному вікні, залишився неушкодженим.

Фото: Halyna Kuts / Facebook

"Коли у липні 2022 року було зруйновано російським "Іскандером" найбільший корпус нашого університету на Салтівці, там уцілів пам'ятник Сковороді. Коли у травні 2022 року було зруйновано російською ракетою музей у Сковородинівці, там теж вцілів пам‘ятник Сковороді. Якось так обнайділиво. Таке враження, що Сковорода захищає нас", — зазначила Куц.

Нагадаємо, 7 травня 2022 року внаслідок прямого влучання російської ракети був зруйнований Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області. Снаряд пробив дах будівлі, спричинив масштабну пожежу та знищив майже всі приміщення. Постраждав 35-річний син директора музею, який охороняв будівлю вночі. Чоловіка вдалося врятувати з-під завалів. Водночас пам'ятник Сковороді, що стояв біля музею, залишився неушкодженим.

15 листопада у Кривому розі демонтували пам'ятники Олександрові Пушкіну та Михайлові Лермонтову.