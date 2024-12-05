Тайський суп том ям внесли до списку спадщини ЮНЕСКО: рецепт популярної страви

Як зазначили в уряді країни, том ям кунг відображає тайський спосіб життя, який поєднує простоту, повагу до природи та самодостатність.

ЮНЕСКО визнало тайський суп том ям кунг частиною всесвітньої культурної спадщини. Ця традиційна страва, популярна в Таїланді та Лаосі, стала візитною карткою тайської кухні. Про це повідомили в уряді Таїланду.

наголосивши, що том ям кунг відображає тайський спосіб життя, який поєднує простоту, повагу до природи та самодостатність. Суп став символом національної культури та прикладом використання місцевих ресурсів для створення корисної та смачної їжі.

Спочатку том ям готували на бульйоні з рибою або куркою, але сучасний варіант із креветками і кокосовим молоком став найбільш популярним. Основними інгредієнтами є креветки, корінь галангала, лемонграс, листя кафрського лайма, чилі та інші місцеві спеції. Ці компоненти не тільки підкреслюють зв'язок страви з природою, а й надають супу його впізнаваного пряного смаку.

Міністр культури Таїланду Судаван Вангсупхакіткосон зазначив, що том ям кунг став частиною "м'якої сили" країни, поширюючи тайську культуру по всьому світу. Внесення цієї страви до списку ЮНЕСКО доповнить інші культурні досягнення Таїланду, такі як тайський масаж, традиційні танці Тхон і Нора, а також фестиваль Сонгкран, присвячений буддійському Новому року.

Рецепт том ям

Інгредієнти:

Креветки (королівські або тигрові) — 300 г

Кокосове молоко — 400 мл

Курячий або рибний бульйон — 500 мл

Корінь галангала (нарізаний кружечками) — 4-5 скибочок

Лемонграс (розрізаний на шматочки) — 2 стебла

Листя кафрського лайма — 5-6 штук

Гриби (печериці або гливи) — 150 г

Помідори чері (розрізані навпіл) — 6-8 штук

Чилі (за смаком, цілий або нарізаний) — 2-3 штуки

Рибний соус — 3 ст. ложки

Сік лайма — 2 ст. ложки

Паста том ям (продається в азіатських магазинах) — 2-3 ст. ложки

Цукор (за смаком) — 1 ч. ложка

Свіжа кінза для подачі

Покроковий рецепт:

Закип'ятіть бульйон у каструлі, додайте нарізаний галангал, лемонграс і листя лайма. Варіть 5-7 хвилин, щоб бульйон просочився ароматами. Додайте пасту том ям, перемішайте і варіть ще кілька хвилин. Влийте кокосове молоко, доведіть до кипіння. Покладіть нарізані гриби, помідори та чилі. Варіть 3-4 хвилини. Додайте креветки і готуйте, поки вони не стануть рожевими (приблизно 2-3 хвилини). Влийте рибний соус, сік лайма і додайте цукор. Розлийте суп по тарілках, прикрасьте кінзою і подавайте гарячим.

Нагадаємо, на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, що проходить у столиці Парагваю, місті Асунсьйон, українську традицію виготовлення писанок було внесено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.