Каліфорнію уразив сильний землетрус, американців попередили про загрозу цунамі: що відомо

За оцінками аналітиків, поштовх могли відчути понад 1,3 мільйона осіб. Прогнозують, що з ймовірністю понад 99% станеться ще один або кілька землетрусів.

5 грудня у США стався сильний землетрус магнітудою 7,0. Про це вночі повідомили у BBC.

Землетрус у Каліфорнії: деталі

Землетрус стався поблизу узбережжя північної Каліфорнії та південного Орегону, населення регіону налічує приблизно 4,7 мільйона людей. Американці отримали попередження про цунамі, але невдовзі воно було скасоване.

Епіцентр був найближче до міста Ферндейл у штаті Каліфорнія, розташованого на відстані приблизно 418 кілометрів на північ від Сан-Франциско. Працівниця місцевого готелю Олівія Кобіан поскаржилась, що її місце роботи тепер "виглядає як зона бойових дій".

"У нас є величезні чавунні каміни, які були підняті й переміщені, все попадало, зламано", — розповіла вона.

Фото наслідків землетрусу в Каліфорнії Фото: BBC

Іншим свідком був мешканець міста Фортуна у штаті Каліфорнія Тодд Данавей. Він обідав у власному будинку, коли стався землетрус.

"Шум брязкання вікон, скрипу стін, падіння посуду та прикрас додав драми та страху всьому цьому", — зазначив він.

Данавей розповів, що вони з дружиною нервово тремтіли протягом 15 хвилин, очікуючи ще більшого поштовху. Вода у його великому басейні люто виливалась ще декілька хвилин після трясіння, загалом рівень знизився на 45 сантиметрів. У магазині спортивних товарів американця попадали з полиць коробки зі взуттям.

У The Independent передали, що за оцінками аналітиків, землетрус у Каліфорнії могли відчути понад 1,3 мільйона осіб.

Наслідки землетрусу у Каліфорнії

У газеті північно-західного Арканзасу 6 грудня передали, що землетрус стався о 10:44 ранку за місцевим часом. Поштовх був відчутний далеко на південь, рух протягом кількох секунд відчули навіть жителі Сан-Франциско. Термінових повідомлень про серйозні пошкодження або травми зафіксовано не було.

"Це був сильний землетрус, наша будівля затряслася, ми в порядку, але мені потрібно прибрати безлад. (…) Ми втратили багато речей. Це, мабуть, гірше, ніж два роки тому. Я маю піти, я маю спробувати врятувати щось до свят, тому що це буде важкий рік", — поділилась власниця крамнички Джулі Крейцер.

Фото наслідків землетрусу в Каліфорнії Фото: Alexandra Hootnick / The New York

Американка пригадала землетрус магнітудою 6,4, який стався у 2022 році та залишив тисячі людей без світла й води.

Невдовзі після поштовху телефони мешканців Північної Каліфорнії загуділи від попередження про цунамі від Національної метеорологічної служби.

"Серія потужних хвиль і сильних течій може вплинути на узбережжя поруч з вами. Ви в небезпеці. Відійдіть від прибережних вод. Перемістіться на височину або вглиб країни зараз. Тримайтеся якомога далі від узбережжя, поки місцеві чиновники не скажуть, що повертатися безпечно", — йшлося в ньому.

У місті Санта-Круз влада очистила головний пляж, перекривши вхід до нього поліційною стрічкою. У численних містах мешканців закликали до евакуації на вищі місця.

Шериф округу Гумбольдт Вільям Гонсал розповів про наслідки землетрусу в Каліфорнії. У будинках з’явились тріщини у фундаментах, розбилося скло та вікна. Серйозних руйнувань не відбулося, як і серйозних проблем з інфраструктурою. Обвалів будівель або проїжджої дороги не сталося, про серйозні травми або загибель людей не повідомлялось.

В USA Today передали, що без електроенергії залишились приблизно 10 тисяч споживачів, адже комунальна компанія оцінювала свої газові та електричні системи. Однак вже до 15:30 ця кількість знизилась до 500, адже перевірки були завершені. Про шкоду критичним об’єктам, газовій системі або генерації не повідомлялося.

Епіцентр землетрусу в Каліфорнії на карті Фото: USA Today

Землетрус у Каліфорнії — не останній

За прогнозом USGS, ймовірність ще одного або декількох землетрусів магнітудою 3,0 в цьому районі протягом наступного дня сягає понад 99%. Шанси поштовху магнітудою 4,0 або більше — 74%, 5,0 і більше — 22%, 6,0 або більше — 3%.

Нагадаємо, 5 грудня представники NASA повідомили, що доставлення астронавтів на Місяць переноситься. Терміни місії зсунули вже втретє.

Символ Японії Саке було взято під охорону ЮНЕСКО. Ніжне рисове вино внесли до списку "нематеріальної культурної спадщини людства".