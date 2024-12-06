Найдорожчий особняк США продається за 295 млн доларів, попри те, що він тоне (відео)

Найдорожча нерухомість у США, маєток Гордон-Пойнт, коштує 295 мільйонів доларів. І попри ризики затоплення, ціна на нього не падає.

Просторий особняк у Флориді, розташований поруч із білосніжним піщаним пляжем з видом на блакитну Мексиканську затоку, наразі є найдорожчою нерухомістю, виставленою на продаж у Сполучених Штатах, і продається за 295 мільйонів доларів. Але є неприємний нюанс. Про це пише The Guardian.

Гордон-Пойнт — найдорожча нерухомість США

Маєток розташований в одному з найуразливіших до стихійних лих місць у США. І через зміни клімату йому загрожує неминуче затоплення.

Обгороджений курортний комплекс площею дев'ять акрів у Неаполі, який позиціонують як "найексклюзивніший комплекс у Флориді", що містить два просторих гостьові будинки, причал для яхт і краєвид на воду з трьох боків, є яскравим символом того, як прагнення до приємного способу життя у Флориді стикається з кліматичною кризою.

"Цей об'єкт майже напевно зазнає повені", — сказав Джеремі Портер, дослідник кліматичних ризиків у First Street Foundation, некомерційній групі з аналізу повеней.

Згідно з моделюванням First Street, нерухомість Gordon Pointe вартістю 295 млн доларів має 68% ризик затоплення протягом наступних 15 років і майже гарантований 95% шанс затоплення протягом наступних трьох десятиліть. Її схильність до затоплення "серйозна", а ризик бути зруйнованим ураганом — "екстремальний" відповідно до рейтингів кліматичних загроз, які тепер з'являються у списках нерухомості Zillow.

Gordon Pointe — найдорожчий будинок у США Фото: Instagram Coldwell Banker Real Estate

"Це прекрасна місцевість, люди тут хочуть мати доступ до води і пляжів, але вона надзвичайно схильна до повеней. По суті, це об'єкти, побудовані на воді", — сказав Портер.

Дорогий анклав Гордон-Пойнт належав покійному фінансисту Джону Донах'ю, який помер у 2017 році, і його дружині Родорі, і тепер продається сімейним трастом. Він розташований на краю ексклюзивного району Неаполя Порт-Рояль, який складається з низинних, тонких смуг землі, прорізаних каналами на південному краю міста.

Мангрові зарості, болота і захисні піщані дюни було тут знесено, щоб багатомільйонні об'єкти можна було розмістити якомога ближче до моря, рівень якого зараз на 20 см вищий, ніж у 1990-х роках, і який продовжує зростати через спалювання викопного палива.

Загрозу цій ідилії наочно продемонстрували п'ять ураганів, що ринули на західний фланг Флориди всього за останні два роки, найбільш руйнівним з яких був ураган Йен 2022 року, а зовсім нещодавно — стрімкі два удари ураганів Хелен і Мілтон. Вулиці американського Неаполя були затоплені, будинки зруйновані, а пірс знесений хвилями.

Ураган Йен, що обрушився на Флориду у 2022 році

"Будівництво ведеться прямо на пляжі, ми перебуваємо дуже низько, у нас немає хороших укріплень дюн, і ніхто не думав про штормові наганяння тут, поки не трапився Йен. Весь регіон украй уразливий для повеней і штормових припливів, і якщо в нас триватимуть шторми, подібні до тих, що були в останні два роки, часу на перепочинок не залишиться", — сказав Майкл Саварезе, експерт із геології та клімату з Університету узбережжя Мексиканської затоки Флориди.

Можливо, на узбережжі Флориди все ще знайдуться охочі придбати елітну нерухомість, однак кліматична криза дедалі більше заважає поширенню тенденції, коли натовпи багатих американців на пенсії, спрямовуються в цей штат у пошуках теплої погоди і відсутності державних податків.

Ставки страхування житла у Флориді, і без того найвищі в США, зросли ще на 42% у середньому минулого року. На тлі низки лих щонайменше дюжина страховиків залишили Флориду, а державна система страхування підтримки тепер "неплатоспроможна", за словами Рона ДеСантіса, губернатора Флориди.

Однак він відреагував на нові реалії, видаливши згадку про зміну клімату із законів штату.

У Неаполі це означало, що проєкт оцінки вразливості міста до зміни клімату довелося переписати, щоб видалити слова "зміна клімату", перш ніж його можна було використати для запиту державного фінансування модернізації ключових об'єктів, як-от система зливової каналізації, щоб вона не вивергалася на вулиці під час припливів.

Той, хто купить Gordon Pointe на краю півострова, де сусідами будуть тільки хвилі, не буде стурбований сусідами. "Немає машин, ніхто не дивиться у ваше вікно", — ідеться в рекламному ролику, називаючи цей проєкт "рідкісною і винятковою власністю". Рієлторська фірма, що продає нерухомість, не відповіла на запитання про її кліматичний ризик.

Нагадаємо, тим часом сильний землетрус стався в іншому американському штаті 5 грудня. Тряхнуло Каліфорнію і тепер є ризик цунамі.