Комедія по сусідству: жінка розсмішила мільйони записом із відеореєстратора (відео)

На кадрах видно, як сусід намагається помити машину, але стикається з проблемами. Шланг несподівано виривається з рук, починає переслідувати нещасного господаря, змушуючи його рятуватися від бризок води й мильної піни.

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Користувачка TikTok @rapunzel_Oreo поділилася роликом, який за короткий час став вірусним і викликав посмішки у мільйонів глядачів. Відео, зняте з реєстратора в машині, показало несподіваний комічний момент за участю її сусіда.

На кадрах видно, як чоловік намагається помити машину, але стикається з непередбачуваним струменем води. Шланг несподівано виривається з його рук, починає переслідувати нещасного господаря, змушуючи його рятуватися від бризок води і мильної піни. Сцена нагадує кумедний епізод із мультфільму, де все виходить з-під контролю найбезглуздішим чином.

Відео зібрало майже 13 млн переглядів. В описі користувачка жартівливо зазначила: "Бідний хлопець просто хотів помити свою машину". Реакції глядачів не змусили себе чекати.

"Те, як вона вирішила погнатися за ним", "Це просто з мультфільму", "Як можна потрапити в таку ситуацію?", — писали вони.

Це нагадало про важливість відеокамер у житті сучасної людини. Зазвичай вони використовуються для фіксації дорожніх пригод або як докази в спірних ситуаціях. Але в цьому випадку запис із камери спостереження приніс радість і посмішки глядачам TikTok.

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