Безхатченко насолоджується розкішним життям на порозі особняка вартістю 200 млн фунтів (фото)

Андерс Фернстедт завжди забезпечений їжею та одягом завдяки щедрим подарункам, які він регулярно отримує від перехожих.

Швед Андерс Фернстедт, який залишився без дому три місяці тому, облаштував своє життя на порозі одного з найдорожчих маєтків Великої Британії в престижному районі Лондона — Ратленд Гейт. Попри всі труднощі, він насолоджується перебуванням у цьому місці, отримуючи щедрі подарунки від доброзичливих перехожих. Про це пише Daily Star.

Андерс ділиться, що не відчуває нестачі в їжі або одязі, оскільки його регулярно обдаровують предметами розкоші. Серед подарунків — дизайнерський одяг від Armani, кошики з делікатесами з Harrods і Fortnum & Mason, вартістю до 5000 тисяч фунтів стерлінгів, а також готівка.

"Мені тут дуже подобається. Люди такі щедрі, це неймовірно. Я не створюю проблем і просто хочу жити спокійно. Тут я відчуваю повагу. Я обрав це місце не через багатство, а через атмосферу", — каже британець.

Серед подарунків — дизайнерський одяг від Armani, кошики з делікатесами з Harrods і Fortnum & Mason Фото: Jeremy Selwyn/SelwynPics

Незважаючи на престижність району, Андерс стверджує, що вибір місця був обумовлений не багатством місцевих жителів, а спокійною атмосферою. Він також зазначив, що, всупереч стереотипам про безхатченків, він намагається не завдавати незручностей оточуючим.

"Мені дарують дивовижні речі: кошики, подарунки, одяг. Іноді я навіть не знаю, як реагувати, це залишає мене без слів", — зізнається він.

Його сусіди, як, наприклад, 44-річний Рік Фернандеш, також ставляться до Андерса з теплотою.

"Він класний хлопець і нікому не заважає. Я намагаюся йому допомогти, нещодавно приніс йому їжу. Сподіваюся, його справи налагодяться", — сказав він.

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