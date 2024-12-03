Ціна удачі: чоловік, який виграв 11 млн фунтів стерлінгів, втратив друзів (відео)

Після виграшу джекпоту Марк Гардінер опинився в центрі уваги. Він почав жити розкішним життям, про яке багато хто може тільки мріяти, проте величезні статки призвели до втрати довіри до оточуючих.

Марк Гардінер із Великої Британії, який разом із другом Полом Медісоном виграв 22,6 мільйона фунтів стерлінгів, поділився, що великий лотерейний виграш приніс йому не тільки радість, а й безліч проблем. Про це пише IAELimited.

Величезні статки стали причиною втрати довіри до людей і руйнування близьких стосунків.

Після отримання джекпоту Марк став справжньою знаменитістю. Він дозволив собі розкішний спосіб життя, про який мріють мільйони: придбав будинок на Барбадосі, мотоцикл Harley-Davidson, два автомобілі Mercedes і навіть став власником двох футбольних клубів. Але, незважаючи на ці привілеї, його життя виявилося далеким від ідеального.

Марк не обмежувався витратами тільки на себе. Він витратив 500 000 фунтів стерлінгів, щоб купити будинки для п'яти своїх друзів, розраховуючи, що це принесе їм щастя. Однак, як з'ясувалося пізніше, добрі наміри обернулися проти нього. Усі п'ятеро друзів з часом припинили з ним спілкування.

"Тепер ніхто з них не бере участі в моєму житті", — зізнавався він.

Марк зазначив, що виграш вплинув і на його сім'ю. Він втратив контакт із деякими близькими, включно з Полом Меддісоном, другом, з яким ділив виграш. Крім того, багатство зробило його підозрілим до людей.

"Я не можу не задаватися питанням, чого вони насправді хочуть, коли виявляють до мене доброту", — зазначав він.

Марк розповів, що часто отримує листи від незнайомців із проханнями про фінансову допомогу Фото: Daily Mirror

Марк також розповів, що часто отримує листи від незнайомців із проханнями про фінансову допомогу, що викликає в нього відчуття тиску та занепокоєння. За його словами, іноді він шкодує про свій виграш.

"Я проклинаю цей день і думаю, що краще б цього не сталося. Мені подобається бувати в місцях, де ніхто не знає, хто я, і де я можу бути просто звичайною людиною", — додав чоловік.

Ця історія нагадує, що лотерейний виграш, який багато хто вважає втіленням мрії, може принести не лише радість, а й неочікувані труднощі, особливо у стосунках з оточуючими.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала великий джекпот, але продовжує купувати все за знижками. Виграш приніс сім'ї Робертс полегшення, позбавивши від тривог про рахунки, але навіть ставши мільйонером, жінка на ім'я Сері продовжує шукати товари за знижками.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.