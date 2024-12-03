Цена удачи: мужчина, выигравший 11 млн фунтов стерлингов, потерял друзей (видео)

После выигрыша джекпота Марк Гардинер оказался в центре внимания. Он начал жить роскошной жизнью, о которой многие могут только мечтать, однако огромное состояние привело к потере доверия к окружающим.

Марк Гардинер из Великобритании, который вместе с другом Полом Мэддисоном выиграл 22,6 миллиона фунтов стерлингов, поделился, что крупный лотерейный выигрыш принес ему не только радость, но и множество проблем. Об этом пишет IAELimited.

Огромное состояние стало причиной утраты доверия к людям и разрушения близких отношений.

После получения джекпота Марк стал настоящей знаменитостью. Он позволил себе роскошный образ жизни, о котором мечтают миллионы: приобрел дом на Барбадосе, мотоцикл Harley-Davidson, два автомобиля Mercedes и даже стал владельцем двух футбольных клубов. Но, несмотря на эти привилегии, его жизнь оказалась далека от идеальной.

Марк не ограничивался тратами только на себя. Он потратил 500 000 фунтов стерлингов, чтобы купить дома для пяти своих друзей, рассчитывая, что это принесет им счастье. Однако, как выяснилось позже, добрые намерения обернулись против него. Все пятеро друзей со временем прекратили с ним общение.

"Теперь никто из них не участвует в моей жизни", — признавался он.

Марк отметил, что выигрыш повлиял и на его семью. Он потерял контакт с некоторыми близкими, включая Пола Мэддисона, друга, с которым делил выигрыш. Кроме того, богатство сделало его подозрительным к людям.

"Я не могу не задаваться вопросом, чего они на самом деле хотят, когда проявляют ко мне доброту", — отмечал он.

Марк рассказал, что часто получает письма от незнакомцев с просьбами о финансовой помощи Фото: Daily Mirror

Марк также рассказал, что часто получает письма от незнакомцев с просьбами о финансовой помощи, что вызывает у него ощущение давления и беспокойства. По его словам, иногда он жалеет о своем выигрыше.

"Я проклинаю этот день и думаю, что лучше бы этого не случилось. Мне нравится бывать в местах, где никто не знает, кто я, и где я могу быть просто обычным человеком", — добавил мужчина.

Эта история напоминает, что лотерейный выигрыш, который многие считают воплощением мечты, может принести не только радость, но и неожиданные трудности, особенно в отношениях с окружающими.

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