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МирФан

Бездомный наслаждается роскошной жизнью на пороге особняка стоимостью 200 млн фунтов (фото)

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Фото: Jeremy Selwyn/SelwynPics | Андерс Фернстедт остался без дома три месяца назад

Андерс Фернстедт всегда обеспечен едой и одеждой благодаря щедрым подаркам, которые он регулярно получает от прохожих.

Швед Андерс Фернстедт, оставшийся без дома три месяца назад, обустроил свою жизнь на пороге одного из самых дорогих особняков Великобритании в престижном районе Лондона — Ратленд Гейт. Вопреки всем трудностям, он наслаждается пребыванием в этом месте, получая щедрые подарки от доброжелательных прохожих. Об этом пишет Daily Star.

Андерс делится, что не испытывает недостатка в еде или одежде, так как его регулярно одаривают предметами роскоши. Среди подарков — дизайнерская одежда от Armani, корзины с деликатесами из Harrods и Fortnum & Mason, стоимостью до 5000 тысяч фунтов стерлингов, а также наличные деньги.

"Мне здесь очень нравится. Люди такие щедрые, это невероятно. Я не создаю проблем и просто хочу жить спокойно. Здесь я чувствую уважение. Я выбрал это место не из-за богатства, а из-за атмосферы", — говорит британец.

Бездомный получает дорогие подарки, роскошные подарки, мужчина живет на пороге особняка, роскошный особняк, бездомный, остался без жилья Fullscreen
Среди подарков — дизайнерская одежда от Armani, корзины с деликатесами из Harrods и Fortnum & Mason
Фото: Jeremy Selwyn/SelwynPics

Несмотря на престижность района, Андерс утверждает, что выбор места был обусловлен не богатством местных жителей, а спокойной атмосферой. Он также отметил, что, вопреки стереотипам о бездомных, он старается не доставлять неудобств окружающим.

"Мне дарят удивительные вещи: корзины, подарки, одежду. Иногда я даже не знаю, как реагировать, это оставляет меня без слов", — признается он.

Его соседи, как, например, 44-летний Рик Фернандеш, также относятся к Андерсу с теплотой.

"Он классный парень и никому не мешает. Я стараюсь ему помочь, недавно принес ему еду. Надеюсь, его дела наладятся", — сказал он.

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