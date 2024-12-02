Сокровища прошлого: внутри заброшенного особняка может храниться зарытое золото (фото)

Дом переживший годы запустения после пожара, недавно обрел вторую жизнь благодаря масштабной реставрации. Слухи о скрытом кладе делают его не только архитектурным памятником, но и объектом всеобщего интереса.

В историческом городке Милледжвилль, штат Джорджия (США), стоит Роквелл Хаус — особняк, окруженный тайнами и легендами. Построенный в 1838 году для полковника Сэмюэля Роквелла, дом был символом роскоши, но после пожара в 1969 году пришел в запустение. Спустя десятилетия здание не только обрело вторую жизнь, но и стало объектом легенд о скрытом кладе с золотой. Об этом пишет Property.

Особняк был спроектирован архитектором Джозефом Лейном. Дом возвышается на холме, окруженном рощей дубов и магнолий, и изначально был окрашен в светло-желтый цвет с зелеными ставнями. Каждый элемент дома был выполнен вручную, включая резные двери, лестницы и витражные окна.

Дом изначально был окрашен в светло-желтый цвет с зелеными ставнями Фото: Abandoned Southeast

После смерти Роквелла в 1841 году дом переходил из рук в руки. Среди владельцев был губернатор Джорджии Гершель Веспасиан Джонсон, использовавший особняк как летнюю резиденцию. В середине XX века, когда дом находился в плачевном состоянии, его купил местный стоматолог, доктор Роберт Уотсон, который приступил к масштабной реконструкции. Однако трагедия настигла особняк в 1969 году: пожар, вызванный неосторожным использованием паяльной лампы, уничтожил верхний этаж.

Издание отмечает, что согласно местным легендам, на территории дома скрыт клад с золотом. Одни предполагают, что сокровища зарыты под фундаментом, другие уверены, что они спрятаны в садах.

Тайна, окруженная слухами и домыслами, только подогревает интерес к дому, но золото так и не было найдено, несмотря на многочисленные попытки разгадать загадку.

Люди предполагают, что сокровища зарыты под фундаментом, другие уверены, что они спрятаны в садах

В 2019 году Роквелл Хаус был приобретен группой инвесторов за $350,000. Под руководством реставратора Росса Шеппарда и эксперта по сохранению исторических объектов Кайла Кэмпбелла дом начали восстанавливать. Важной частью проекта стало использование современных технологий: утраченные элементы интерьера, такие как деревянная отделка и лепнина, были воссозданы с помощью 3D-сканирования и печати.

Весной 2024 года дом был продан за $850,000 Фото: Abandoned Southeast

Команда реставраторов не только сохранила архитектурные детали, но и вернула территории ее былую красоту. Гектары сада очистили от зарослей, восстановили старинные деревья, а сам дом превратился в популярное место для свадебных церемоний и аренды через Airbnb.

Весной 2024 года дом был продан за $850,000. Новые владельцы продолжают развивать особняк как место для мероприятий и отдыха. Уникальная история Роквелл Хаус и слухи о скрытом кладе делают его не только архитектурным памятником, но и объектом всеобщего интереса.

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