Скарби минулого: всередині покинутого особняка може зберігатися зарите золото (фото)
Будинок, що пережив роки запустіння після пожежі, нещодавно отримав друге життя завдяки масштабній реставрації. Чутки про прихований скарб роблять його не тільки архітектурною пам'яткою, а й об'єктом загального інтересу.
В історичному містечку Мілледжвілль, штат Джорджія (США), стоїть Роквелл Гаус — особняк, оточений таємницями й легендами. Побудований 1838 року для полковника Семюеля Роквелла, будинок був символом розкоші, але після пожежі 1969 року прийшов у запустіння. Через десятиліття будівля не тільки отримала друге життя, а й стала об'єктом легенд про прихований скарб із золотом. Про це пише Property.
Особняк був спроєктований архітектором Джозефом Лейном. Будинок височіє на пагорбі, оточеному гаєм дубів і магнолій, і спочатку його пофарбували у світло-жовтий колір із зеленими віконницями. Кожен елемент будинку був виконаний вручну, включно з різьбленими дверима, сходами і вітражними вікнами.
Після смерті Роквелла 1841 року будинок переходив з рук у руки. Серед власників був губернатор Джорджії Гершель Веспасіан Джонсон, який використовував особняк як літню резиденцію. У середині XX століття, коли будинок перебував у жалюгідному стані, його купив місцевий стоматолог, доктор Роберт Вотсон, який розпочав масштабну реконструкцію. Однак трагедія наздогнала особняк 1969 року: пожежа, спричинена необережним використанням паяльної лампи, знищила верхній поверх.
Видання зазначає, що згідно з місцевими легендами, на території будинку прихований скарб із золотом. Одні припускають, що скарби зариті під фундаментом, інші впевнені, що вони заховані в садах.
Таємниця, оточена чутками і домислами, тільки підігріває інтерес до будинку, але золото так і не було знайдено, попри численні спроби розгадати загадку.
У 2019 році Роквелл Хаус придбала група інвесторів за $350,000. Під керівництвом реставратора Росса Шеппарда та експерта зі збереження історичних об'єктів Кайла Кемпбелла будинок почали відновлювати. Важливою частиною проєкту стало використання сучасних технологій: втрачені елементи інтер'єру, як-от дерев'яне оздоблення і ліпнина, було відтворено за допомогою 3D-сканування і друку.
Команда реставраторів не тільки зберегла архітектурні деталі, а й повернула території її колишню красу. Гектари саду очистили від заростей, відновили старовинні дерева, а сам будинок перетворився на популярне місце для весільних церемоній та оренди через Airbnb.
Навесні 2024 року будинок був проданий за $850,000. Нові власники продовжують розвивати особняк як місце для заходів і відпочинку. Унікальна історія Роквелл Гаус і чутки про прихований скарб роблять його не тільки архітектурною пам'яткою, а й об'єктом загального інтересу.
Раніше Фокус повідомляв, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.
Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.