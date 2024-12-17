"Он победил": сноубордист спускался с горы и столкнулся с медведем-спринтером (видео)

Комментаторы в соцсетях говорят, что по результатам забега победил медведь. Еще одна группа комментаторов говорит, что в следующий раз сноубордисты должны "пропускать" медведя на его пути.

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Американский сноубордист оказался в курьезной ситуации, когда он спускался с горы возле Саус-Лейк-Тахо в Калифорнии, его начал догонять медведь и врезался в мужчину. Соответствующий вирусный ролик размещен на портале ViralHog.

Сноубордист рассказывает, что катался с друзьями на заснеженных склонах. И ничего не предвещало беды — как вдруг на их трассу спуска выбежал медведь, который врезался в друга сноубордиста.

Мужчина иронично говорит, что такой спринт медведя явно угрожает его жизни.

"Все ли медведи попадают в рай? Этот только что сделал именно так — гоп! — и исчез мгновенно! Я спускался с горы на горнолыжном курорте Гевенли, пока не увидел, что медведь побежал ко мне. Я сказал себе: "Не сегодня, косолапый!". Я ускорился, а потом обернулся и увидел вот это", — рассказывает экстремал.

На кадрах заметно, что медведь фактически "подрезал" коллегу сноубордиста. Однако после неудачного столкновения, четвероногий быстро исчез и убежал в ближайшую чащу. Ни один из участников спуска не пострадал.

В соцсетях комментаторы "оценили" спринт медведя и сноубордиста, и признали именно четвероногого победителем в этой гонке. Вторая группа пользователей говорит, что столкновение произошло, потому что экстремалы явно оказались на пути животного или рядом с его норой. Поэтому в следующий раз советуют пропускать животное или "ехать быстрее".

Напомним, Фокус писал, как медведь ошеломил семью, которая готовилась к праздникам. Семья украсила двор рождественскими декорациями и однажды обнаружила, что одного из украшений не хватает. Семью ждало сразу несколько потрясений.

Также мы рассказывали, как мужчина пытался отогнать медведей от авто, едва не попав в беду. Медведь пытался залезли в машину и вероятно найти что-то съедобное. Владелец машины спустился и хотел отогнать четвероногого, однако сам едва не попал в беду от агрессивной реакции животного.