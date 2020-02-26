Жаворонок из ледникового периода. Во льдах Сибири нашли птицу возрастом 46 тысяч лет

Птица жила во времена мамонтов и идеально сохранилась в вечной мерзлоте

В вечной мерзлоте Сибири была случайно обнаружена птица, жившая на Земле 46 тысяч лет назад во время последнего ледникового периода. Об этом сообщает Live Science.

Останки птицы были обнаружены шведским исследователем и двумя россиянами во время поисков окаменелостей мамонтов.

"Птица была в таком хорошем состоянии, она выглядела так "будто она умерла всего несколько дней назад", – рассказал профессор эволюционной генетики в Центре палеогенетики в Стокгольме Лав Дален.

По словам Далена, находка необычна тем, что такие маленькие животные обычно очень быстро разлагаются из-за падальщиков и микробной активности. Так, найденный экземпляр является единственной почти нетронутой временем птицей из последнего ледникового периода.

Радиоуглеродной датирование показало, что птица жила в то же время, что и другие представители ледникового периода, включая мамонтов, лошадей, шерстистых носорогов, бизонов и рысей.

Также ученым удалось выяснить, что найденная птица была самкой жаворонка Eremophila alpestris.

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