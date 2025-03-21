Ужас полярной ночи: женщина рассказала, что на самом деле происходит на базах в Антарктиде
Лиз Монахон работала механиком и призналась, что ей пришлось спать с молотком в бюстгальтере и отбиваться от коллег, которые к ней приставали.
Исследовательница Антарктики, которая работала на американской полярной станции, рассказала, что сексуальные домогательства и угрозы убийством возникают на подобных базах куда чаще, чем о них сообщается. Лиз Монахан сделала заявление после того, как группа ученых, оказавшихся в ловушке на базе в Антарктиде, отправила электронное письмо с просьбой о спасении. Об этом пишет Daily Mail.
Лиз работала механиком на базе Мак-Мердо, расположенной примерно в 1500 км от Южного полюса. И она описывает ужасающие условия, с которыми сталкиваются женщины на удаленных исследовательских станциях.
Лиз рассказала, как она спала с молотком, спрятанным в бюстгальтере, после того как подверглась сексуальным домогательствам. Ужасающий опыт Монахон вновь оказался в центре внимания на фоне недавних заявлений исследовательской группы на базе Санаэ IV о том, что они оказались в ловушке с коллегой, который предположительно напал на одного из своих коллег и угрожал ему убийством.
Лиз Монахон рассказала, на базе Мак-Мердо в Антарктиде она провела несколько месяцев в изоляции вместе с небольшой исследовательской группой.
В состав команды входил Зак Бэкингем, уроженец Новой Зеландии, который ранее совершал уголовные преступления, связанные с употреблением алкоголя. Лиз утверждает, что Зак запугивал и угрожал ей. А другие отпускали сексуальные шутки в ее адрес и в адрес других женщин на станции.
Ей пришлось спать с молотком на груди, потому что она боялась нападений ночью.
"Никто, кроме меня самой не мог меня спасти. И это было самым ужасным", — рассказала Лиз. По ее словам начальство просто предложило ей выходной и скрываться в "секретной комнате". Она написала заявление в отдел кадров, но там никак не отреагировали. Вернувшись в США, Монахон осудила руководство за неспособность защитить ее и ее коллег-женщин, заявив, что ей удалось избежать физического вреда благодаря собственным действиям по самозащите.
После истории Монахон Национальный научный фонд опубликовал в 2022 году отчет, в котором говорится, что 59% женщин заявили, что подвергались домогательствам или нападениям во время службы в Антарктиде, а 72% женщин заявили, что такое поведение является проблемой на базах.
- В одном случае женщину, которая сообщила, что к ней приставал коллега, заставили снова работать вместе с ним.
- Другой инцидент произошел с работницей продовольственного склада, которую уволили после того, как ее изнасиловал коллега.
- Еще одна женщина рассказала, что начальство на базе переквалифицировало ее обвинения с изнасилования на домогательства.
Длительные периоды изоляции и работа в тесном помещении означают, что каждый исследователь должен пройти ряд проверок биографических данных, физических и медицинских обследований, а также психометрическую оценку, прежде чем его допустят к экспедиции.
Что известно об инциденте на базе в Антарктиде
Южноафриканская база Санаэ IV, основанная в 1997 году, расположена на вершине нунатака (скального выступа) высотой 856 м на окраине горного хребта Альман на Земле Королевы Мод. Население составляет 60 человек летом, 10 – зимой.
Один из исследователей отправил тревожное электронное письмо, в котором утверждалось, что один из членов команды напал на них и угрожал смертью. Мужчина, о котором идет речь, также обвиняется в сексуальных домогательствах к другому исследователю.
Фокус писал, что ученые умоляли о спасении, но экстренная эвакуация займет не менее двух недель, и это если погодные условия останутся стабильными. Опасный коллега, как утверждают ученые, был разгневан изменением рабочего графика.