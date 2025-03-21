Ужас полярной ночи: женщина рассказала, что на самом деле происходит на базах в Антарктиде

Лиз Монахон работала механиком и призналась, что ей пришлось спать с молотком в бюстгальтере и отбиваться от коллег, которые к ней приставали.

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Исследовательница Антарктики, которая работала на американской полярной станции, рассказала, что сексуальные домогательства и угрозы убийством возникают на подобных базах куда чаще, чем о них сообщается. Лиз Монахан сделала заявление после того, как группа ученых, оказавшихся в ловушке на базе в Антарктиде, отправила электронное письмо с просьбой о спасении. Об этом пишет Daily Mail.

Амеркианская база Мак-Мердо в Антарктиде

Лиз работала механиком на базе Мак-Мердо, расположенной примерно в 1500 км от Южного полюса. И она описывает ужасающие условия, с которыми сталкиваются женщины на удаленных исследовательских станциях.

Исследовательские базы в Антарктиде Фото: Скриншот

Лиз рассказала, как она спала с молотком, спрятанным в бюстгальтере, после того как подверглась сексуальным домогательствам. Ужасающий опыт Монахон вновь оказался в центре внимания на фоне недавних заявлений исследовательской группы на базе Санаэ IV о том, что они оказались в ловушке с коллегой, который предположительно напал на одного из своих коллег и угрожал ему убийством.

Лиз Монахон рассказала, на базе Мак-Мердо в Антарктиде она провела несколько месяцев в изоляции вместе с небольшой исследовательской группой.

Фото: Соцсети

В состав команды входил Зак Бэкингем, уроженец Новой Зеландии, который ранее совершал уголовные преступления, связанные с употреблением алкоголя. Лиз утверждает, что Зак запугивал и угрожал ей. А другие отпускали сексуальные шутки в ее адрес и в адрес других женщин на станции.

Ей пришлось спать с молотком на груди, потому что она боялась нападений ночью.

"Никто, кроме меня самой не мог меня спасти. И это было самым ужасным", — рассказала Лиз. По ее словам начальство просто предложило ей выходной и скрываться в "секретной комнате". Она написала заявление в отдел кадров, но там никак не отреагировали. Вернувшись в США, Монахон осудила руководство за неспособность защитить ее и ее коллег-женщин, заявив, что ей удалось избежать физического вреда благодаря собственным действиям по самозащите.

После истории Монахон Национальный научный фонд опубликовал в 2022 году отчет, в котором говорится, что 59% женщин заявили, что подвергались домогательствам или нападениям во время службы в Антарктиде, а 72% женщин заявили, что такое поведение является проблемой на базах.

В одном случае женщину, которая сообщила, что к ней приставал коллега, заставили снова работать вместе с ним.

Другой инцидент произошел с работницей продовольственного склада, которую уволили после того, как ее изнасиловал коллега.

Еще одна женщина рассказала, что начальство на базе переквалифицировало ее обвинения с изнасилования на домогательства.

Длительные периоды изоляции и работа в тесном помещении означают, что каждый исследователь должен пройти ряд проверок биографических данных, физических и медицинских обследований, а также психометрическую оценку, прежде чем его допустят к экспедиции.

Что известно об инциденте на базе в Антарктиде

Южноафриканская база Санаэ IV, основанная в 1997 году, расположена на вершине нунатака (скального выступа) высотой 856 м на окраине горного хребта Альман на Земле Королевы Мод. Население составляет 60 человек летом, 10 – зимой.

База Санаэ IV находится в труднодоступном месте

Один из исследователей отправил тревожное электронное письмо, в котором утверждалось, что один из членов команды напал на них и угрожал смертью. Мужчина, о котором идет речь, также обвиняется в сексуальных домогательствах к другому исследователю.

Фокус писал, что ученые умоляли о спасении, но экстренная эвакуация займет не менее двух недель, и это если погодные условия останутся стабильными. Опасный коллега, как утверждают ученые, был разгневан изменением рабочего графика.